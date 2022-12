VIDEO Mesajul de final de an al directoarei ZdG către comunitatea de abonați și urmăritori

Este luna decembrie și cu toții tragem niște linii, facem niște totaluri și ne facem planuri pentru anul viitor. Așa facem și noi la redacție. Am analizat succesele, insuccesele și vrem să vedem care ar fi cele mai bune proiecte pentru anul 2023.

Ce a reușit Ziarul de Gardă în 2022? Am fost cel mai abonat ziar din R. Moldova și asta înseamnă nu doar că am avut o comunitate mare de cititori și abonați, dar am surclasat ziarele care vin de la Moscova și care ani în șir au fost pe primele locuri în preferințele cititorilor de ziare din acest stat.

Și pagina noastră web a fost în top 5, top 10 pe parcursul întregului an. Avem comunități foarte bune și pe paginile noastre de facebook sau instagram.

Pe lângă toate acestea, colegii mei, reporterii, au luat multe premii pentru investigații, pentru jurnalism dedicat drepturilor omului, iar unele dintre anchetele ZdG sunt la baza multor dosare pornite de procurori și vom continua să urmărim progresele pe aceste dosare.

Publicitate

Publicitate

Totuși anul 2022 a fost și foarte complicat. Hârtia de ziar s-a scumpit cu 35%, distribuția ziarelor s-a scumpit cu 40%. A crescut prețul energiei electrice, a gazului, toate prețurile au crescut și, astfel, viața reporterilor a devenit mai dificilă. A fost mai mult de lucru, ca niciodată, dar veniturile noastre, ale tuturor, au fost mai mici.

Asta nu înseamnă că cedăm. Vrem să continuăm în același mod, vrem să fim ziarul nr. 1, vrem să rămânem cel mai mare grup de investigații, vrem să continuăm anchetele reportericești, dar pentru asta avem nevoie de un mic sprijin.

S-ar putea că din cauza sărăciei și a prețurilor în creștere, unii pensionari să nu mai aibă posibilitatea să aboneze Ziarul de Gardă. Noi, din partea noastră, am decis să păstrăm prețul la abonament la fel ca și cel de dinainte de război. Nu am scumpit nimic, dar totuși vreau să facem ceva împreună, ca și comunitate, să dăruim, să oferim abonamente celor mai sărăciți: pensionarilor din sate, medicilor, învățătorilor, intelectualilor, bibliotecilor, prietenilor, rudelor, părinților sau bunicilor din sate.

Ce puteți face? Dacă aveți 264 de lei, căci atât costă un abonament anualt la ZdG, intrați pe pagina abonare.md și oferiți un abonament prietenilor sau persoanelor pe care le cunoașteți. Dacă nu cunoașteți pe cineva, dar totuși aveți 264 de lei, scrieți în câmpurile de pe această pagină web „din lista redacției”, căci noi avem o listă de oameni în așteptare care ar dori un abonament și atunci vom bucura împreună pe cineva.

Dacă nu aveți 264 de lei, vă îndemn să faceți un act de susținere care nu costă nimic: să apreciați pagina noastră de facebook, de instagram sau de youtube, să transmiteți și altora despre munca noastră, despre articolele care v-au plăcut și, poate, să distribuiți acest mesaj.

Eu vă mulțumesc și vă doresc un an bun în față, cu multă pace.

Publicitate