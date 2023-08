Colegiul Tinerilor ZdG, la un an de activitate. Ce am făcut și ce urmează să facem în continuare? 

La 29 iulie 2022, ZdG anunța lansarea grupului ZdG-Tineri. A fost creat Colegiul Tinerilor, din care făceau parte 5 tineri, cu diverse interese, din diferite zone și grupuri. Astăzi, la un an de la crearea grupului, care are în continuare cinci membri, trei dintre ei vorbesc despre anul care a trecut și despre provocările care urmează.

Sabin Rufa

Acum un an, anunțam crearea unui grup de tineri în cadrul Ziarului de Gardă. Acest prim an a fost mai mult unul de testare, experimental, de a ne găsi locul în cadrul echipei creatoare a ZdG. A fost un an și al premierelor la nivel instituțional – pentru prima dată, Ziarul de Gardă a avut, săptămână de săptămână, editoriale și articole scrise de Colegiul Tinerilor, care au atins teme de relevanță atât pentru semenii noștri de vârstă, cât și pentru cei de convingeri. Circa 50 de articole, opinii, interviuri sau podcasturi au adus voci de tineri în vizorul a zeci de mii de cititori, demonstrând că generația noastră are ce spune.

Și pentru mine acest an a fost unul de experiențe noi – a fost prima dată când am participat și moderat un podcast; prima oară când am organizat o dezbatere politică. Tot în acest an, am scris primul meu editorial și trebuie să recunosc că mi-a plăcut nespus și sper să continui. Chestia cu editorialele e că, în ultimă instanță, sunt texte de opinie – o opinie citită de atâția abonați și vizitatori online ai ZdG. Conștientizarea acestei responsabilități m-a făcut să devin extrem de pedant și atent la modul cum îmi documentez și exprim punctul de vedere; am căutat să nu cedez principiilor de care mă conduc, dar fără să ignor sau să neg adevărul ce reiese din fapte. Sper ca procesul de învățare de la colegii de ziar și breaslă să nu se oprească aici.

Celor care ne citesc, ascultă și privesc, în primul rând, Vă mulțumesc. Vă urez mult timp, răbdare și discernământ, pentru a alege surse diverse, credibile de informare și „cap pe umeri”, pentru a ști să vă formați opinii independente. Să rămâneți vigilenți, corecți, curajoși, plini de energie. Și să fiți oameni liberi.

Maria Victoria Chilari

Încă din momentul lansării blogului „Cu grijă” al colegei mele, Laura Catărău, urmăream cu mare interes activitatea Tinerilor de Gardă. Combinația dintre reputația Ziarului de Gardă ca etalon al jurnalismului de calitate și reflecțiile tinerilor asupra modului în care percep ei evoluțiile socio-politice, acționează ca o pârghie socială. Prin materialele noastre, cercetăm dimensiunile alternative ale lumii în care trăim și încercăm să extindem grupurile țintă de cititori și ascultători. Eu m-am alăturat inițiativei acum câteva luni, timp în care am creat editoriale care mizează să ridice nivelul de autosesizare al comportamentului nostru social. Pentru început, abordez anume texte care adaugă în schema cognitivă a populației empatie, care dezmembrează scheme de gândire condiționate de tabuuri și stereotipuri. În același timp, colegii mei completează spațiul nostru informativ cu analize politice, bloguri despre cum dizabilitatea cuiva e abilitatea noastră de a fi mai empatici, discuții în format de podcast cu oameni care merită auziți și multe altele.

Ce să așteptați de la noi în ce de-al doilea an de activitate? O să ne vedeți mai mult, o să ne auziți mai mult. Pe lângă materialele care sunt deja în curs, lucrăm să ne ridicăm vizibilitatea în online, astfel încât să ajungem la cât mai mulți oameni. Vrem să prezentăm vocile din spatele textelor tipărite în fiecare joi și fețele din spatele vocilor pe care le auziți în podcasturile noastre. Dar până a ne aventura în planurile de viitor, vreau să vă mulțumesc pentru susținerea activității noastre. Fiecare vizualizare contribuie la validarea etichetei de „jurnalistă” lângă numele meu atunci când citesc Ziarului de Gardă.

Ruxanda Tabuncic

Faptul că sunt membră a Colegiului Tinerilor la Ziarul de Gardă, mă ajută foarte mult să rămân conectată la realitățile și lucrurile ce se întâmplă în Moldova. Departe de ea, făcându-mi studiile în Germania, activitatea la ZdG e ca o gură de aer și miere, ce îmi alină dorul de casă și îmi alimentează dorința de a contribui la dezvoltarea țării la care țin atât de mult.

În acest prim an, împreună cu echipa, am reușit să lansăm un produs creat exclusiv de noi, și anume podcastul „Tinerii de Gardă” – de la scriptul episodului, la invitați, înregistrarea episodului, montare, promovare. Am reușit să abordăm teme ce ni s-au părut nouă relevante, precum importanța poziției civice la persoanele în roluri de influență, schimbările climatice, populismul, drepturile și oportunitățile persoanelor cu dizabilități. Sunt foarte mândră de ce am reușit să realizăm până acum și sunt încrezătoare că următoarele episoade vor fi utile, interesante și inedite.