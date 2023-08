Am pierdut 1500 de lei, dar am câștigat 2850 de lei și 9 susținători

Miercuri, 2 august 2023, ZdG a primit un anunț de publicitate de la o companie care prestează servicii foarte contestate de clienții săi. Dacă am fi acceptat publicitatea, urma să câștigăm 1500 de lei. Am decis să renunțăm la publicarea unui anunț care ar putea deranja comunitatea și să facem public acest lucru. Am solicitat comunității să comenteze decizia și să doneze.

Pe parcursul zilei, 9 persoane au decis să doneze sume mici, de la 200 la 500 de lei, în total fiind acumulată suma de 2850 de lei.

Totodată, mai mulți cititori ai ZdG au comentat decizia noastră de a nu publica anunțuri publicitare controversate.

„Mulțumesc mult pentru atitudinea de care dați dovada în legătură cu publicitatea. Tocmai am donat 500 lei redacției. Într-un ceas bun!”, ne-a scris în privat Andrei.

„O decizie onorabilă într-o societate care perpetuează principiul «pecunia non olet»”, ne-a scris public Mariana Iacubovschi. Și Natalia Sidorco a comentat pe pagina de Facebook a redacției: „La altă decizie nici nu mă așteptam de la ZdG!”

„Atât timp cât cetățenii nu plătesc lunar existența unor publicații, mai ales independente, vor să avem presă libera fără a contribui cu ceva, citesc știrile ZdG de pe online, telegram gratuit, valorifică la maxim nopțile nedormite ale echipei fără ca să înțeleagă că dvs. tot aveți de plătit rate, hrănit familii etc., nu cred ca e corect să ceri imposibilul. Dacă am fi un stat unde un procent din publicații ar merge la instituțiile media independente (sub un format sau altul) și ar fi asigurată existența presei libere, atunci da, poți cere evitarea publicității. Și chiar dacă se plătește un abonament, scuze, dar sunt mai mult ca sigură că nu e suficient să exiști 19 ani și sa mai fii și liber”, a comentat Irina Bejan.

Totuși, au fost și persoane care au remarcat faptul că refuzul anunțurilor publicitare nu va asigura neapărat reziliența economică a unei redacții. „ZdG trebuie sa fie sustenabil financiar. Asta nu este important doar pentru ZdG, ci pentru prezentul si viitorul jurnalismului calitativ si independent din țară. Nu știu ce companie a fost, dar asemenea decizii trebuie luate doar în baza unor dovezi clare (ex: abuzuri documentate ale companiei, probleme evidente de integritate confirmate etc.). Cititorii si abonații Dvs. trebuie sa înțeleagă că jurnalismul independent și calitativ costă, iar grație acestor anunțuri publicitare puteți menține un preț adecvat pentru abonament sau ziar. Deci, să nu ne grăbim cu justiția de facebook/online”, a comentat Adrian Lupușor de la Expert-Grup.

Deși credem că nici el, nici noi nu punem la îndoială faptul că știm a verifica o companie și a acumula dovezi despre controversele unor entități, mesajul lui Adrian Lupușor este despre cum trebuie să funcționeze lucrurile într-o societate normală. Într-o societate sănătoasă, structurile statului ar trebui să descurajeze afacerile controversate sau pe cele care încalcă drepturile consumatorilor, iar redacțiile ar trebui să accepte publicitatea și să își facă munca pentru cetățeni. Ieri, din păcate, refuzând o publicitate despre un serviciu controversat, nu doar am refuzat 1500 de lei, ci am consumat mult timp: să scriem explicație firmei, să prezentăm explicații publicului, să răspundem la comentariile publice și la cele în privat, iar azi – să facem totaluri și iar să publicăm explicații și să răspundem la mesaje.

Cei 9 donatori de ieri ai ZdG ne-au încurajat cel mai mult. Suntem siguri că nici ei nu își câștigă banii cu prea multă ușurință, dar au decis să susțină o redacție, materialele căreia sunt postate gratuit pentru toți, deci ei au acoperit un anunț publicitar, plus citirea gratuită a știrilor pentru alții.

În loc de concluzii:

așteptăm cu drag materialele publicitare ale companiilor care-și respectă clienții;

așteptăm ca fiecare cititor ce respectă munca jurnaliștilor să ne susțină.

Mai multe detalii despre banii care vin din publicitate și de la comunitate, AICI.

ZdG va refuza produsele publicitare care afectează în mod negativ interesul public și imaginea ZdG: materiale ce promovează produse dăunătoare, servicii de proastă calitate, articole ce conțin mesaje care atacă drepturile umane, anunțuri publicitare ale companiilor deținute de persoane cu dosare penale, implicate în cazuri de corupție mare și alte produse publicitare manipulatoare, care generează nemulțumirea comunității.