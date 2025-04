ZdG răspunde Cum se simte o jurnalistă când este atacată pe nedrept de politicienii cărora dorește să le adreseze întrebări (cazul Irina Vlah)?

Pentru a-i solicita un comentariu cu privire la faptul că mai multe persoane care au candidat anterior pe listele partidelor din grupul Șor sunt acum în formațiunea sa, Natalia Zaharescu a mers la un briefing ținut de Irina Vlah. În loc de răspunsuri, reportera ZdG a fost insultată de Vlah și de membrii partidului său. Ei au evitat să răspundă la întrebări și au acuzat Ziarul de Gardă că ar fi „ziar de guvernare”, că ar fi primit bani pentru propagandă din partea USAID și că ar fi finanțat de… Ilan Șor. Cum se simte o reporteră când este atacată pe nedrept de politicieni?

Natalia Zaharescu, reporteră ZdG răspunde: Eram singura jurnalistă la eveniment. Irina Vlah și-a ținut discursul având în spate ca decor câțiva membri de partid, care nu au scos niciun cuvânt, dar care, în schimb, au fost foarte gălăgioși când am vrut să-i adresez o întrebare aparent simplă șefei lor de partid.

A trebuit să fug din urma Irinei Vlah, pentru că nu s-a oprit să-mi răspundă, până am ajuns afară, unde m-am pomenit efectiv înconjurată de acoliții săi, care au făcut tot posibilul să-mi împiedice activitatea jurnalistică. Nici doamna Vlah nu s-a dat în lături, numind Ziarul de Gardă „ziar de guvernare”.

Am fost numită „provocatoare”, acuzată că aș face propagandă pe banii USAID sau, culmea, că aș fi plătită de… Șor. Eram singură, filmând cu telefonul, înconjurată de oameni care încercau să mă intimideze, care arătau spre mine cu degetul, în timp ce doamna Vlah zâmbea jovial.

Am reușit să-mi păstrez calmul, pentru că scopul meu era să-mi fac munca de jurnalistă, nu să intru în dispute cu politicieni care atacă presa. Am avut sentimente contradictorii, pentru că mi s-a părut amuzant și jalnic modul în care au reacționat ei, dar am simțit nedreptatea care se face față de jurnaliștii care, pur și simplu, își fac meseria, pentru că nu sunt unica ce am fost atacată în felul acesta de politicieni și susținătorii lor, politicieni care vor să ajungă să guverneze această țară.

Unul dintre ei mi-a spus că dacă ZdG ar dispărea, nimeni nu i-ar simți lipsa în afară de PAS și Șor. În aceeași zi, când mă întorceam acasă de la redacție, în troleibuz m-a salutat o tânără, Alexandra, care m-a recunoscut și mi-a spus cât de mult apreciază munca făcută de ZdG. Iar asta cântărește mult mai mult decât ceea ce spune un politician care nu știe să răspundă la o simplă întrebare a unui jurnalist.