EDITORIAL Sunt Voronin, Dodon, Vlah și Tarlev patrioți? Ai cărui stat?

Ce înseamnă să fii patriot? Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române, patriot este persoana care își iubește patria și luptă pentru apărarea și prosperitatea ei, este devotată poporului său, fiind gata să lupte pentru interesele țării sale. Sună bine, nu?

Doar că politicienii din R. Moldova au decis (pentru a câta oară?) să mai pângărească un cuvânt și o idee. Recent, Comisia Electorală Centrală a înregistrat pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie un bloc electoral format din comuniștii lui Voronin, socialiștii lui Dodon și două partiduțe gestionate de foștii comuniști Irina Vlah și Vasile Tarlev. Cei patru au decis (sau poate curatorii lor de la Moscova) că blocul lor se va numi „Blocul Patriotic”. Da, ați citit bine. Voronin, Tarlev, Dodon și Vlah se consideră patrioți și deși nu zic ai cărui stat, vor să ne facă să credem că ar fi patrioți ai R. Moldova. Sau vor să amăgească lumea că ei sunt patrioți ai R. Moldova.

Pur și simplu, nu pot să înțeleg cât tupeu pot să aibă acești oameni să-și spună patrioți și câtă prostie poate încăpea în cei care-i vor crede și-i vor vota pentru a nu știu câta oară. Cum pot să fie patrioți niște politicieni plătiți de Rusia, oameni care trădează zilnic interesele naționale ale R. Moldova, oameni care au susținut de-a lungul timpului că R. Moldova trebuie să fie vasala Rusiei? Cum pot să fie patrioți Dodon, Vlah, Tarlev și Voronin, care se hrănesc cu bani obscuri din Rusia? Cum pot să fie patrioți niște politicieni care mai că nu spun direct că iubesc Rusia mai mult decât propria lor țară? Cum pot să fie patrioți cei care zboară în Rusia mai des decât își vizitează rudele?

Rusia este stat agresor. A omorât zeci de mii de ucraineni nevinovați – copii, femei, vârstnici, după ce le-a invadat țara mișelește pe 24 februarie 2022, în cel mai mare și mai ucigător război din Europa de la Al Doilea Război Mondial încoace. E un fapt pe care nu-l poate nega nimeni.

Rusia este stat agresor și în raport cu R. Moldova. Rusia păstrează, ilegal, soldați și pe teritoriul R. Moldova încă din 1992. Rusia atacă zilnic cu informații false R. Moldova și duce un război hibrid împotriva țării noastre de mai mulți ani. Rusia ne șantajează periodic cu tarifele la gaz și energie electrică. Și astea sunt fapte.

Ce fac politicienii moldoveni care-și spun patrioți? Primesc salarii din Rusia (și nu doar salarii), se duc mai că săptămânal în Rusia pentru „negocieri” din numele R. Moldova (dar ca atare, pentru indicații), îl ridică în slăvi pe Putin, își fac fotografii cu poza lui, se întâlnesc cu el și cu oamenii lui și nu condamnă niciodată războiul și statul agresor. Poți să fii patriot al R. Moldova și să faci asemenea lucruri? Poți să fii patriot al R. Moldova și să ataci constant țările UE care ajută R. Moldova să depășească crizele provocate de Rusia? Eu sunt sigur că nu. Un patriot al R. Moldova nu procedează așa.

Un patriot al țării sale ar cere imediat ca armata rusă din R. Moldova să părăsească țara, ar condamna războiul și pe criminalii care l-au inițiat, le-ar mulțumi celor care ajută R. Moldova să iasă din crize și i-ar acuza pe cei care-i șantajează constant țara. Asta ar face un patriot al R. Moldova. Și asta nu fac așa-zișii patrioți din Blocul Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei. De ce? Oare pentru că ei sunt, de fapt, patrioți, doar că nu ai R. Moldova, ci ai Rusiei?



