„Primul canal” și miliardele pierdute

«Первый канал», vestitul canal de televiziune din Federația Rusă, care de 28 de ani este cel mai popular canal TV în statul independent Republica Moldova a înregistrat în anul trecut pierderi de peste 4 miliarde de ruble. În lei moldovenești ar fi vorba de peste un milion de lei, dar nu la asta vreau să atrag atenția. S-ar putea ca pierderile pe care le acumulează R.Moldova din cauza acestui canal TV an de an să fie mult mai mari, doar că nu sunt măsurate și calculate adecvat.

De când s-a destrămat URSS, posturile de televiziune rusești nu s-au retras niciodată din R.Moldova, așa cum nu s-a retras niciodată Armata a 14-a. Probabil este bine să existe un pluralism, iar oamenii de aici să poată afla și ceea ce se întâmplă în Federația Rusă. Doar că «Первый канал» nu a arătat niciodată ceea ce se întâmplă cu adevărat în Rusia sau în R. Moldova sau în alte state post-sovietice, ci a arătat întotdeauna ceea ce vor să vadă liderii ruși și partenerii afiliați lor. Dar să revenim la «Первый канал». Prezența acestuia în R.Moldova a fost mereu legată de marii decidenți politici, care au controlat atât prezența posturilor TV rusești în R.Moldova, cât și fluxul de bani din publicitate care a rulat pe aceste ecrane. Voronin, Lucinschi, Plahotniuc, iar mai nou – Dodon, fiecare dintre ei a fost favoritul acestui post TV, fie în știrile realizate la Moscova, fie în cele realizate la Chișinău pentru acest canal.

Acum «Первый канал» prezintă știri siropoase despre Igor Dodon, despre cum va pleca în curând la Moscova și cum a mai fost la Moscova.

Cetățenii R.Moldova află câte 2 porții de știri pozitive despre Igor Dodon: pe de o parte, din știrile realizate de redacția afiliată Kremlinului, pe de alta – de la redacția afiliată lui Igor Dodon, care retransmite știri printre filmele și emisiunile venite de la Kremlin. Astfel, ieri «Первый канал в Молдове» relata că: „Scade criminalitatea”, ”Igor Dodon este principalul favorit”, ”Igor Dodon este cel mai potrivit politician pentru postul de președinte”. Dacă știrile despre Igor Dodon, dar și despre deputații socialiști, sunt de regulă unisursă, fără un punct de vedere critic, fiind situate practic pe partea pozitivă a balanței decât pe cea neutră, atunci știrile despre opoziție sau alte partide sunt, în majoritatea cazurilor, pe partea negativă a balanței.

Ceea ce nu vom găsi, însă categoric, pe ambele portaluri, pe cel de la Moscova și pe cel de la Chișinău ale postului «Первый канал» sunt știrile despre militanții pentru drepturile omului și ce se întâmplă cu ei. Nu vom afla că a fost arestat jurnalistul Ilya Azar pentru faptul că protesta de unul singur, apoi au fost arestați alți jurnaliști și activiști pentru că au cerut eliberarea lui Azar. Nu vom afla nici despre arestările anterioare ale opozanților lui Putin. Ba chiar nu vom afla că la 1 iunie un bărbat din Ekaterinburg a fost împușcat în pragul casei de către poliție, fiind acuzat că ar fi furat niște tapete. Doar că, după ce a fost omorât, în locuința acestuia așa și nu au fost găsite tapetele de care era acuzat că le-a furat.

Nu vom afla nici măcar că acest canal, prin toată activitatea sa generează pierderi, an de an. Or, anul trecut acest canal a adus pierderi de circa 7 miliarde de ruble. Dar aceste pierderi ne vizează cel mai puțin. Cea mai mare pierdere pe care o aduce acest canal TV al Kremlinului la Chișinău este pierderea încrederii în pluralism, în jurnalism neafiliat politic, în deontologie profesională și în slăbiciunea politicienilor de a se vedea doar lustruiți și necriticați pe ecrane, ajungând să creadă că chiar așa sunt: strălucitori și fără cusur. Dar cel mai dramatic e că acești politicieni, când se privesc la «Первый» ca într-o oglindă, nu văd viața adevărată a cetățenilor. Iar cetățenii pierd șansa să fie văzuți de liderii politici.