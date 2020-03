Oare ce zice premierul când un consilier îi spune: „Memoria mea este grețos de bună” sau „Respect presa până-n glande”

În ultimele zile, Guvernul Chicu a demonstrat că este unul „cu stil”, iar stilul îl conferă consilierii premierului, aleși pe-o sprânceană.

Mai întâi a fost ieșirea publică a unui consilier de o zi – Anton Gămurari. După ce, la 2 martie, ora 7.00 dimineața, fusese numit în funcția de consilier al prim-ministrului pe problemele veteranilor de război, în după-amiaza aceleiași zile, a ieșit în fața protestatarilor, printre care erau și foști camarazi de lupte de-ai săi, pe care i-a cunoscut în martie 1992, atunci când începuse războiul de la Nistru, și i-a acuzat că ei ar „hămăi”, arătându-le un gest obscen, nemaivăzut anterior în comunicarea publică a altor demnitari.

Protestatarii l-au huiduit pe general. Acesta a plecat, escortat (protejat) de oamenii legii, iar unii dintre noii săi colegi l-au apărat. Au zis că generalul și protestatarii au fost cu toții la război și cine știe ce o fi avut între ei încă pe atunci…

Până în seară, premierul Ion Chicu a renunțat la decizia sa de a-l numi pe Gămurari consilier pe problemele veteranilor de război. Premierul a anunțat despre asta la întrevederea pe care a avut-o cu veteranii, în Casa Guvernului.

Consilierul pe comunicare al premierului, Vitalie Dragancea, afirma, însă, că nu ar fi adevărat ce spune șeful său și că Gămurari este consilierul premierului. De altfel, și până astăzi, nu a mai apărut vreo știre despre învestirea în funcție a lui Anton Gămurari. Pe cine să credem? Pe Gămurari? Pe Chicu? Sau poate pe Dragancea?

Da, am ajuns la Dragancea, un alt consilier al premierului, și nu unul oarecare, ci consilierul pentru comunicare. De la 15 noiembrie 2019, atunci când a fost numit în funcție, acum câteva zile, pentru prima dată, și-a dezvăluit adevăratele calități și capacități de comunicator. S-a întâmplat după ce ZdG solicitase un interviu premierului și, în așteptarea unui răspuns, a abordat consilierul pentru comunicare al acestuia. ZdG a înregistrat dialogul și, după ce a constatat că nu a mai cunoscut o astfel de abordare din partea unui demnitar public, în cei 15 ani de activitate, a decis să facă publică această „premieră” comunicațională.

Tentativa de a înțelege dacă premierul va acorda sau nu un interviu Săptămânalului Independent de Investigații „Ziarul de Gardă” a fost tratată cu expresii greu de acceptat în comunicarea cu un funcționar guvernamental: „memoria mea este grețos de bună” sau „respect presa până-n glande”, sau alte expresii „garnisite” cu adresarea „tu”, deși reportera, pe parcursul întregului dialog, i s-a adresat cu „dumneavoastră”.

Cu mai mulți ani în urmă, pe când deținea funcția de director al Institutului de Metrologie, Dragancea declara, într-un context, că „în R. Moldova este dezvoltată o competiție sănătoasă a calității”. Dacă o fi fost adevărată această constatare și mai ales dacă mai e valabilă și astăzi, cum se întâmplă că premierul a eșuat atât de mult în selectarea, după criteriile calității, a personalului din anturajul său? Cum şi de ce a acceptat ca generalul Gămurari să iasă cu amenințări și cu gesturi obscene în fața veteranilor de război? Cum discută cu acest consilier al său pentru comunicare? Ce îi răspunde când acesta îl anunță: „Memoria mea este grețos de bună” sau „Respect presa până-n glande”?

Mai mult ca atât, de ce acceptă să achite salarii grase unor funcționari care, pe lângă faptul că jignesc cetățenii, îi denigrează imaginea? Dar noi, cetățenii, de ce ar trebui, din taxe și impozite, să asigurăm salariile unor astfel de demnitari?

Până la urmă, cine ar putea să ne spună dacă premierul Ion Chicu va acorda sau nu un interviu pentru ZdG? Sau la Guvern toți demnitarii muncesc după principiul lui Dragancea: „Eu aleg instituțiile mass-media care au cel mai mare impact, asta unu la mână și, doi la mână, eu nu am să permit să fiu pus în colț, de atâta că am mers la altele și nu am mers la unii… ”.