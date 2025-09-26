EDITORIAL Da’ eu cu cine votez? O analiză subiectivă, dar bazată pe fapte, a tuturor concurenților din buletinul de vot

22 de concurenți electorali ar putea fi în buletinul de vot dacă până duminică, 28 septembrie, nimeni nu va fi scos sau nu se va retrage din cursă. La startul campaniei electorale au fost 23 de candidați. Luni, 22 septembrie, Blocul „Unirea Națiunii” (BUN), unionist, s-a retras din campanie în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), conștient că nu va trece pragul electoral.



Pentru că trăim într-o perioadă zbuciumată, cu enorm de multă informație publică, disponibilă oricui, dar și cu mai multă dezinformare, vă propun mai jos o scurtă analiză a fiecărui concurent electoral, o analiză bazată pe fapte, dar și pe opinii personale, poate-poate, alegerea dvs. devine mai ușoară. Să începem.



1. Primul în buletinul de vot este PAS. Partidul Maiei Sandu. Partid care a guvernat țara în ultimii patru ani. Faptele, bune sau rele, vorbesc pentru și despre ei. Ce pot spune e că toate sondajele credibile din ultimele luni arată că PAS e singurul partid proeuropean cu șanse reale de a accede în Parlament. Aceleași sondaje arată că formațiunea poate lua chiar majoritatea parlamentară, iar totul se poate decide la câteva mii de voturi.



2. Pe locul doi în buletin este Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc. Altădată un politician care părea pro-popor, s-a transformat în ultimii ani într-o trompetă care distribuie la greu informații false sau parțial adevărate. Pentru dividende politice sau la comanda cuiva, greu de zis. L-a susținut pe controversatul Simion la prezidențialele din România. Are și un dosar penal pe numele său, iar foști oameni ai lui Plahotniuc au vorbit anterior despre cum acesta colabora cu oligarhul în timpul domniei acestuia. Cert e că nu inspiră încredere, dar și șansele de a ajunge în Parlament, conform sondajelor, sunt infime.

3. Pe locul trei în buletinul de vot este CUB, condus de Igor Munteanu. Un partid care începuse bine și părea că poate fi o alternativă proeuropeană. Dar, s-a stins treptat, inclusiv sub paravanul acuzațiilor că agenda unor lideri ai formațiunii se aliniază uneori cu agenda propagandei ruse. Niciun sondaj credibil nu-i creditează cu șanse reale de a ajunge în legislativ.



4. Andrei Năstase este al patrulea în buletinul de vot. Altădată liderul protestelor antioligarhice, Năstase s-a transformat subit după ce a pierdut alegerile din capitală, dar mai ales după cele câteva luni de la șefia Ministerului Afacerilor Interne și activitatea în calitate de consilier municipal. După alegerile din 2021, probabil din frustrare și din motiv că a pierdut aproape toată încrederea pe care oamenii o aveau în el, a deraiat total, iar azi e de nerecunoscut, numele său fiind bântuit de zvonuri privind legăturile cu cei împotriva cărora lupta odată. Șanse de a ajunge în Parlament? Aproape de zero, măcar și pentru faptul că niciun independent nu a reușit vreodată să ajungă deputat.

5. Pe locul cinci este ALDE, partid condus de „spioana” Arina Spătaru. Declarat proeuropean, dar fără șanse de a ajunge în Parlament, conform tuturor sondajelor. Formațiunea „s-a născut” dintr-o infracțiune, e un fapt pe care nu-l putem nega, fiind lansată în perioada investigației penale care viza preluarea de către Șor a unui partid proeuropean, iar asta e o pată care nu poate fi ștearsă cu niciun burete. Suspiciuni vor exista întotdeauna, chiar dacă oamenii de acolo poate sunt integri.



6. Pe locul șase în buletin este Olesea Stamate, fostă deputată PAS și fostă ministră a Justiției propusă de PAS. A fost cea care a coordonat, ani buni, reforma justiției, marea bubă și marea problemă a guvernării PAS, cea care i-a adus cele mai mari dezamăgiri și critici. Plus că e și ea în situația „independentului” Năstase – niciun candidat independent nu a reușit până acum să ia 2% din voturi și să ajungă deputat. Și chiar dacă ar ajunge, ce ar putea face el într-un Parlament cu 101 aleși ai poporului?



7. Pe locul șapte în buletin este PSDE, care se declară urmașul PDM-ului, cel gonit de la guvernare în 2019 cu tot cu Plahotniuc. Este condus de Tudor Ulianovschi, fost ministru în perioada Plahotniuc. Deși sunt sigur că are oameni demni în teritoriu, iar liderul partidului a încercat să-și tot spele imaginea, ultimele elemente, cu noi acuzații aduse de un fost colaborator al lui Ulianovschi privind finanțarea campaniei pentru prezidențiale, doar adâncesc dubiile. Plus că niciun sondaj publicat nu dă șanse formațiunii să ajungă în Parlament.



8. Pe locul 8 în buletin este PNM-ul condus de Dragoș Galbur. Un politician tânăr, dar cu un trecut bogat. Poate scriam altceva despre el dacă nu era atacul mișelesc în adresa ZdG de marți, când a spus că nu se duce la o dezbatere la ProTV doar pentru că urma să i se adreseze o întrebare din partea ZdG. A zis, fără probe, aliniindu-se subtil propagandei care se chinuie în ultimii ani să atace presa independentă, că ZdG „a devenit un instrument propagandistic al guvernării, fabricând articole manipulatorii și tendențioase împotriva mea”, deși tot ce a scris ZdG despre el e bazat doar pe fapte. E păcat dacă asta e noua generație de politicieni ai R. Moldova, care nu se deosebesc mai deloc de vechea generație. Șanse să ajungă în Parlament? Aproape zero, așa arată toate sondajele publicate.

9. Pe locul 9 în buletin este Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei”, adică Dodon, Voronin, Tarlev și Vlah. Despre ei, cititorii ZdG cred că știu mai multe decât mine. Ei au tot guvernat R. Moldova în ultimii 20 de ani. Și unde au dus-o? La sapă de lemn. Iar acum unde vor s-o ducă? În Rusia criminalului Putin și în brațele lui Șor. Nu, mulțumesc. Nu vreau să trăiesc într-o asemenea țară. Și nu sunt sigur că asta vor și candidații de pe listele lor. Dar, ce să faci. Dacă ai intrat în joc, trebuie să-l joci până la urmă. Mai ales când Rusia dictează regulile.

10. Pe locul 10 în buletine este Blocul „Alternativa”. Deși e „vândut” ca un bloc „al echipei lui Ion Ceban”, primarul capitalei, blocul are trei remorci pline de cadavre politice – Chicu, Stoianoglo și Tkaciuk, cel care a recunoscut recent că și-a dorit federalizarea țării în 2003. Și cred că o mai vrea. Că Ceban încearcă să ne convingă că a devenit deja proeuropean – aproape că nu mai contează când ai în echipă oameni ca Tkaciuk. Apropo, cred că Partidul lui Ceban (MAN) lua mai multe procente la alegeri dacă participa singur, fără aceste trei remorci. Pentru că, în Chișinău, indiferent de orice, lucrurile parcă s-au mișcat din loc. Dar asta nu e suficient. De trecut nu poți scăpa.

11. Pe locul 11 este Partidul „Mișcarea Respect Moldova”. E condus de eternul Marian Lupu, cel care a fost în posturi călduțe aproape constant în ultimii 20 de ani. Și ce a făcut? Nimic. Absolut. În afară de faptul că dă impresia că vorbește frumos în „limba moldovenească”, nu a arătat mai nimic în politică. Iar dacă ne mai și uităm cine-i este partener (Eugeniu Nichiforciuc), politicianul acuzat de implicare în diverse scheme și afiliat lui Plahotniuc, atunci totul este clar. Șanse pentru a ajunge în Parlament? Sondajele spun că nu sunt șanse.



12. Pe locul 12 este Blocul „Împreună”. Un bloc care promitea multe atunci când a fost lansat. Dar care s-a destrămat mai rapid decât s-a vorbit despre formarea lui. Azi are două partide și nevoia de 7% pentru a accede în Parlament. Sondajele spun că șansele de a acumula cele 7% necesare sunt practic egale cu zero. Chiar dacă pare un bloc proeuropean autentic, orgoliile celor care fac parte din el l-au transformat într-un tocător de voturi proeuropene.

13. Pe 13 în buletin este Partidul „LOC”. Are pe listă mai mulți primari. Parcă parcă sunt integri. Dar partidul este totuși bântuit de acuzațiile aduse de Gligor atunci când s-a despărțit de Blocul „Împreună”, dar și de cooptarea inițială în partid a lui Mihail Bagas, condamnat recent pentru colaborarea cu Șor în procesul de preluare a unui partid proeuropean. Până la proba contrarie, dubiile persistă. Cine mă poate convinge că nu mai sunt și alți infiltrați? Șanse de a ajunge în Parlament? Majoritatea sondajelor arată că ele sunt mici spre foarte mici, chiar dacă un sondaj recent îi credita cu ceva șanse. Dar…, sunt tare mulți de „dar”.



14. Pe 14 este AUR, condus de Boris Volosatîi și afiliat lui George Simion din România, cel care a dat impresia în ultimele luni că, de fapt, îi urăște pe cetățenii R. Moldova. Nu cred că e un partid care vrea unirea. Cred că vrea mai mult să facă jocuri. Și nici nu are vreo șansă reală să ajungă în Parlament.

15. Pe 15 este candidata independentă Victoria Sanduța. O fostă judecătoare care dorea să „revoluționeze” justiția, dar care a ajuns în ultimii ani, după ce nu a fost acceptată de președinta Sandu și de CSM în funcția de judecătoare, să fie o umbră a celei care părea cu adevărat că vrea reforma justiției. Șanse de a ajunge deputată independentă? Similare cu cele ale celorlalți candidați independenți, adică aproape de zero.

16. Pe 16 este Alianța Moldovenii. Un partid „moldovenist” recent lansat. E condus din umbră de fostul consilier municipal comunist și socialist milionar, Vasile Chirtoca, dealerul de mașini de la DAAC Hermes. Încă nu e clar ale cui jocuri le face și ce urmărește. Dar publicitate cu această alianță este peste tot. Șanse de a ajunge în Parlament, conform sondajelor, mici, spre zero. Dar, ar putea fi o surpriză a acestor alegeri.

17. Pe 17 este Partidul „Moldova Mare”, condus de fosta procuroră Victoria Furtună. Două investigații jurnalistice recente, una a ZdG, alta făcută de jurnaliștii de la Nord-News, au arătat că partidul e susținut, inclusiv financiar, pe ascuns, de Șor și Rusia. Răspândește falsuri despre UE, NATO și realitățile din R. Moldova. Dovezile recente sunt suficiente pentru a fi scos din cursa electorală. Să vedem ce vor decide CEC și instanțele de judecată. Șansele de a ajunge în Parlament? Cu voturile rețelei Șor – mari. Fără rețea – aproape de zero.



18. Pe locul 18 va fi BUN, blocul unionist care s-a retras din campanie în favoarea PAS.

19. Pe locul 19 este un partid aproape necunoscut – NOI, adică Noua Opțiune Istorică. Cred că e destul dacă vă spun că liderul partidului și primul pe listă este Dmitri Torner, cunoscut și sub numele de Dmitri Nekrasov. Potrivit informațiilor dintr-o investigație a Rise Moldova, până a se implica în politica de la Chișinău, Torner a reușit să fie condamnat la 11 ani de închisoare în R. Moldova pentru escrocherie, să evadeze din închisoare, să fie anunțat în căutare de două țări, să-și schimbe numele de patru ori, să se însoare de trei ori și o dată chiar să moară în acte. În 2019, a candidat la alegerile parlamentare din Ucraina pe listele unui partid pro-rus, fiind ulterior exclus din cursă. E clar?



20. Pe locul 20 este Partidul Liberal. Da, partidul lui Mihai Ghimpu. Un partid care dispăruse din vizorul opiniei publice după ce nu a mai acces în Parlament la alegerile din 2019. Se discreditase total câțiva ani mai devreme, după ce făcuse alianță cu partidul lui Plahotniuc, pe care l-a și susținut la funcția de premier, în ciuda protestelor din stradă. În ultimii ani, Mihai Ghimpu parcă și-a revenit, cel puțin în declarații publice, dar șansele ca partidul lui să ajungă în Parlament sunt mai mici de zero. PL e un partid care nu poate fi resuscitat în aceste alegeri, iar orice vot pentru el e un vot proeuropean pierdut.

21. Pe locul 21 este Partidul „Uniunea Creștin Socială din Moldova”. E partidul condus de fostul jurnalist impostor Gabriel Călin, care colaborează strâns cu Moscova și cu Șor. El distribuie zilnic falsuri și sperietori, la fel ca locul doi din listă, propagandistul Vitalie Florea. Păziți-vă de ei, iar atunci când le vedeți fețele, faceți scroll mai departe. Nimic bun nu vor pentru țară. Doar să dezbine și să aducă Rusia stăpână peste aceste pământuri. Nu înțeleg de ce încă acest partid mai este în cursa electorală.

22. Pe locul 22 este candidata independentă Tatiana Crețu. Șansele ei de a ajunge în Parlament, ținând cont de „notorietate”, sunt chiar mai infime decât ale celorlalți trei candidați independenți înregistrați în alegeri.



23. Ultimul în buletinul de vot este partidul lui Renato Usatîi – „Partidul Nostru”. E un partid care ba e cu vestul, ba e cu estul, la fel ca și liderul său, care poate să-și schimbe opțiunile și viziunile de câteva ori pe zi. Nu cred că e un partener de coaliție de nădejde nici pentru pro-ruși, nici pentru proeuropeni. E un partid care, odată ajuns în Parlament, cu oricine va coaliza, va aduce doar incertitudine și spectacole de prost gust, exact ca un cântec prost la un karaoke ieftin. Dar, de data asta va ajunge în Parlament, așa arată aproape toate sondajele.