EDITORIAL/ Cine l-a provocat pe Putin?

9 mai, deși V. Putin provocase în ajun niște așteptări, nu a făcut mai multă pace nici în Ucraina, nici în vecinătatea Ucrainei (inclusiv în Rusia), nici în Europa, nici în lume. Și nici mai multă claritate asupra războiului din Ucraina. Și după 77 de zile de la lansarea acțiunilor militare ale Rusiei în Ucraina, incertitudinile rămân, perspectivele războiului – vagi, neclare, reacția Moscovei la mesajele de pace ale liderilor globali – sub așteptări, despre negocieri nu se mai aude, practic, nimic, agresiunile cresc, amenințările Moscovei la adresa fostelor „republici-surori” cresc și ele, frontul se extinde, oferindu-i războiului șanse în plus să-și facă mai departe treaba de ucigaș în serie. Pacea în Ucraina rămâne în continuare sub semn de întrebare.

De la o zi la alta, cu cât lucrurile avansează, devine tot mai clar că războiul împotriva Ucrainei e tot ce putea să se întâmple mai rău în Europa și mai regretabil în relațiile Rusiei cu republicile ex-sovietice, alături de care, în 1945, URSS punea capăt celui de-al Doilea Război Mondial. Ne confruntăm, după 24 februarie, cu cea mai mare catastrofă geopolitică și umanitară de la 1945 încoace – lucru pe care tot mai puțină lume și-l poate explica, pornind de la faptul că acest război a fost aprins de Rusia, care cunoaște și prețul păcii, dar și pe cel al războiului. Indiferent de cât de multe supărări s-ar fi adunat în relațiile Moscovei cu Kievul, nimic nu poate justifica agresivitatea acestui război inuman și sadic, care aruncă zilnic bombe peste Ucraina și omoară, deopotrivă, militari și civili, copii, bătrâni, femei, bărbați, ucraineni, dar și ruși (pentru care Ucraina e și casa lor), școli, spitale, maternități, case, obiective industriale, sate și orașe…

Chiar crede cineva în Rusia că acest război nu se va termina niciodată? Iar când va fi să se termine, cineva va trebui să reabiliteze Rusia în fața Ucrainei și a ucrainenilor. Cine? Cum? Că nu se va trece, pur și simplu. Întrebarea care rămâne și după 77 de zile de război: cine, totuși, l-a provocat pe Putin (și până la urmă a compromis Rusia) să dispună invadarea Ucrainei pe 24 februarie, după ce cu o săptămână mai devreme, pe 16 februarie, renunțase la idee? Dacă-i să ne amintim bine, cu câteva zile înainte de război, întrebat dacă va ataca Ucraina sau nu, Putin a declarat că totul depinde de răspunsul pe care-l așteaptă din partea „unui militar”. Care a fost răspunsul militarului, e clar: război. Un război devastator, ca Rusia să devină de temut. „Militarul” reușise, probabil, să trezească în Putin orgoliile unui nou Suvorov sau Kutuzov, decis sa taie și să spânzure tot ce îi putea sta în calea planurilor sale de mare cuceritor.

Ceea ce vedem că se întâmplă zilnic în Ucraina, nu putem vedea nu că în documentare, dar nici în filmele sovietice de lung metraj despre cel de-al Doilea Război Mondial. Îmi amintesc, cu ani în urmă (până la 1991), am mers pentru un reportaj de 9 mai în zona periferică a Chișinăului, la Bubuieci, un sat care pierduse în război mai mulți bărbați. În discuția cu cineva dintre văduvele de război, întreb cum au îndurat războiul la Bubuieci, că linia frontului, zic, a trecut și prin sat, la care ea zice: „nu, n-a trecut prin sat, a trecut pe de-asupra satului… Noi în sat nu am avut probleme cu războiul, atât doar că se auzeau împușcături și coborau din când în când nemții în sat după lapte, ouă, alte provizii. Ne dădeau în schimb ciocolate, conserve.. Rău nu făceau…”. Nu vreau să se înțeleagă că idealizez, cumva, perioada 1941-1945.

Niciun război nu face bine. Dar există niște reguli și norme. Și războaiele le au și ele: linia frontului este linia frontului, spatele frontului sau zonele de ocupație – la fel. În Ucraina, potrivit war.ukraine.ua (site-ul Ministerului ucrainean de Externe), Rusia a trecut pod peste toate rigorile de război, săvârșind atacuri asupra civililor, detenții arbitrare, arestări și interogări, maltratări, violențe sexuale, masacre – cel mai răsunător dintre care fiind cel de la Bucea, cu peste 400 de execuții în masă. Numai ONU investighează circa 300 de crime de război, atestate după retragerea trupelor ruse din teritoriile vremelnic ocupate. Masacrul de la Bucea a generat o undă de șoc în presa internațională, notează CNN. Până și cei mai consacrați parteneri politici ai lui Putin la Chișinău, Igor Dodon și Vladimir Voronin, se arată marcați de ororile războiului din Ucraina. „Este dureros ce se întâmplă pe teritoriul țării vecine, e regretabil că nu au găsit soluții, pentru problemele care sunt, pe cale pașnică. Sperăm că se va găsi o rezolvare în curând pe cale diplomatică”, spune Dodon, susținut de Voronin, care declară cu referire la războiul din Ucraina că Moscova și Kievul „trebuie să se așeze cât mai curând la masa tratativelor pentru a fi pace”.

Loc pentru pace, însă, rămâne, de la o zi la alta, tot mai puțin pe agenda războiului Rusiei în Ucraina. Moscova nu mai face uz de cuvântul pace în niciun context. Războiul se lungește.

Pe 9 mai, Putin și-a scos, ca și în alți ani, trupele la paradă pe Piața Roșie din Moscova și și-a demonstrat puterea militară. Spectaculos. Numai că defilările festive și lupta pe front sunt lucruri diferite, mai ales că majoritatea celor scoși la defilare erau cursanți ai Academiilor militare. Deși pe 9 mai Rusia sărbătorește Ziua Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial, V. Putin aproape că nu a vorbit în Piața Roșie despre această semnificație a zilei de 9 mai. Putin și-a concentrat mesajul pe justificarea războiului cu Ucraina și acuzarea Occidentului că îi refuză Rusiei adoptarea unei noi arhitecturi de securitate în Europa. Deși, până la 9 mai, au existat mai multe ipoteze că Putin ar putea declara pe 9 mai un război total Ucrainei, acestea nu s-au confirmat. Dar asta nu înseamnă că acest lucru nu poate urma. Impresia generală de după ceremoniile din 9 mai de la Moscova e că Războiul Doi mondial pentru Rusia încă nu s-a terminat, el continuă în Ucraina. Nu e clar doar unde și când se va termina.

