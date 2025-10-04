De ce a câștigat PAS? Ce vreau să urmeze?

PAS obține, din nou, o majoritate parlamentară. Și asta e o surpriză, haideți să recunoaștem, mai ales dacă ne întoarcem la ce a fost acum un an, la prezidențiale și referendum (cel puțin pentru mine), la valul de „anti-PAS” din multe cercuri și la valul de falsuri care a sufocat țara. Cu 53 de mandate, plus cele două ale lui Dinu Plîngău și Stela Macari, partidul Maiei Sandu are o majoritate destul de confortabilă (51 de deputați sunt necesari pentru majoritate), deși în politica din R. Moldova s-a demonstrat că nimic nu e confortabil niciodată. Iar pentru PAS, greul abia începe.

De ce a câștigat (iar) PAS? Pentru că nu a existat o opoziție proeuropeană adecvată, care să se remarce în ultimii ani prin altceva decât aroganță, jumătăți de adevăr sau exagerări, uneori pe loc gol. Dar și pentru că multă opoziție considerată proeuropeană s-a compromis prin asocierea cu partide pro-ruse și/sau cu narațiuni propagandistice. Singurul partid pro-european care a gândit strategic corect a fost Partidul „Platforma DA”, care a acceptat, inspirat, deși cu multe ironii și critici, să aibă doi candidați pe la mijlocul listei PAS, iar acum are doi deputați în viitorul Parlament și poate influența lucrurile din interiorul actului de guvernare. Și de acolo pot doar crește, pregătindu-se pentru 2029-2030, dar și pentru localele de peste doi ani.

Partidele pro-ruse sau cele care au căutat să fie și cu UE, și cu Rusia s-au înecat în propriile frustrări. S-au tras în jos unii pe alții. Tkaciuk și Chicu – pe Ceban, Voronin și Tarlev – pe Dodon, Dodon – pe Dodon… Concluzia despre opoziție e simplă tare. Ei trebuie să înțeleagă că nu așa se face politică (dar nu cred că o vor face), cu termeni ca „gălbeneață”, cu atacuri murdare asupra presei independente și cu multe-multe frustrări și falsuri. Asta nu poate merge la nesfârșit.

Oamenii se deșteaptă. Și da, e vizibil de la o poștă că e nevoie de politicieni noi în opoziție. Kuliokarii, cei cu dosare penale multe, foștii care au stat în posturi călduțe 10–20 de ani, specialiștii în cumpărat deputați, ei și alții ca ei, tineri, dar fără mult tact, trebuie să înțeleagă că vremea lor a trecut, deși pentru unii nici nu a început. Și trebuie să plece. Cu siguranță, au ce cheltui și unde munci. De muncă este pentru toți, doar să vrei (aș fi vrut să le dau tag la mulți, dar cred că ei singuri au capacitatea de analiză, pentru că nu-s proști).

Opoziția pro-rusă a pierdut (inclusiv) cu propria armă – frica, cea care îi ajuta anterior. De data asta frica a funcționat invers. Frica justificată de o posibilă rusificare a țării. Oamenii s-au speriat că R. Moldova poate deveni o nouă Georgie sau Belarus, un poligon pentru armata rusă, dar și că țara poate pierde drumul său european, construit cu atâta migală și speranță. Iar frica asta a fost mai mare decât a celor care se tem că Maia Sandu va ataca Rusia, că Europa și NATO vor să ne cucerească, că persoanele LGBT sunt un pericol pentru țară și familia noastră tradițională…

PAS a câștigat și pentru că s-a votat mai geopolitic ca niciodată. Oamenii chiar cred că pot fi generația Uniunii Europene și că acum e o șansă pe care țara noastră nu o va mai avea în următoarele decenii. Și au decis să pună umărul. Poate mai puțin pentru PAS și mai mult pentru idee, ideea de a fi membri ai UE. Și iar, poate nu pentru PAS, cât pentru președinta Sandu, care reușește să-și păstreze imaginea bună intactă chiar și după 5 ani de președinție. Acum, PAS are un bolovan deasupra capului – promisiunea de a ne duce în UE sau la ușa Uniunii până la următoarele alegeri parlamentare, fără scuze.

PAS a câștigat și pentru că justiția a început a funcționa în ultimele șase luni. Au fost judecători care și-au asumat decizii pe care nu le-ar fi luat acum câțiva ani. Au fost procurori și ofițeri care au pornit dosare pe bandă rulantă fără a se gândi la ce urmează după alegeri, poate-poate se schimbă iar guvernarea (deși au fost și tare mulți din ăștia).

Dar cred că cel mai mare merit îl are poliția, care a destructurat în ultimul an rețeaua Șor și care a muncit fără frică pe multe segmente. Poate e timpul ca în bugetul de stat să se găsească bani de salarii mai mari pentru polițiștii care, haideți să recunoaștem, în ultimii ani și-au îmbunătățit imaginea. Ei trebuie să fie remunerați la nivelul celorlalți colegi care fac justiție – procurori, judecători sau angajați ai CNA. Și nu doar pentru că au pornit multe dosare, dar și pentru atitudinea avută în multe situații și interacțiuni personale cu oamenii simpli.

Acum, PAS trebuie să-și asume promisiunile și criticile bazate pe fapte, care trebuie să fie multe, dar venite de la oameni integri, nu de la politicieni compromiși. Trebuie să lase aroganța deoparte și să caute consens, mai ales în afara Parlamentului. Tare sper ca în viitorul Parlament, în opoziție să fie deputați care să fie aliați ai jurnaliștilor și care să ajute la deconspirarea eventualelor ilegalități.

E nevoie de o opoziție care nu atacă mișelește și fără dovezi presa, ci o ajută dezinteresat la demascarea unor acte de corupție. E nevoie de deputați integri, care să lucreze onest și să critice onest, nu cum se făcea până acum de multe ori, prin falsuri sau jumătăți de adevăr. Presa, dar mai ales țara, are nevoie de o opoziție veritabilă și de cât mai puțin circ.

R. Moldova a obținut o nouă șansă. Dar, trebuie de conștientizat că „ulciorul nu merge de multe ori la apă”, iar Rusia și oamenii ei corupți și vânduți de aici se vor regrupa și, din păcate, ei nu vor dispărea niciodată, nici măcar atunci când vom fi membri ai Uniunii Europene. Poate doar se vor transforma.