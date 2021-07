Câteva invitații pentru Iv, primarul

Acum câteva zile, colega noastră, Aliona Ciurcă, îi lansa o invitație primarului general de Chișinău, Iv Ceban (așa se prezintă primarul pe pagina sa de FB): „Cel mai mare vis al meu e ca primarul acestui minunat oraș să locuiască la Buiucani și să trebuiască în fiecare zi sa meargă cu troleibuzul spre și dinspre lucru”, scria Aliona.

Surprinzător, mesajul colegei noastre a fost tratat cu un răspuns din partea primarului general. „Eu stau la Buiucani. Până în 2015, am mers preponderent cu troleibuzul și cu maxi-taxi 103, acum merg mai mult cu mașina, stau în aceleași ambuteiaje, iar foarte des, ca să le evit, urc pe bicicletă sau trotinetă. Nu putem să schimbăm lucrurile fără ca să intervenim. Transport suplimentar am adăugat, plus rute noi de transport au fost puse în premieră. Vă rog să înțelegeți…”, răspundea primarul.

De fapt, în mesajul său, colega noastră se referea nu atât la ambuteiaje, cât la lipsa unităților de transport care ar asigura deplasarea oamenilor de la Buiucani (și din alte zone) spre Centrul orașului. Primarul vorbește că „schimbările sunt imposibile fără intervenții”, dar habar nu are că intervențiile cu care se mândrește el au adus doar disconfort orășenilor. De câteva luni bune, strada Ion Creangă este transformată într-o catastrofă. Pe strada Nicolae Costin nu mai poți prinde un maxi-taxi, iar mult râvnitul troleibuz, nr. 38, care ar trebui să traverseze strada Nicolae Costin circulă după cum apucă, astfel încât nimeni, ieșind din casă, nu știe dacă azi va circula pe strada Ion Pelivan, pe Visarion Belinski sau pe Ion Creangă (parțial). Altă invenție a structurilor lui Iv a fost ruta D, un troleibuz care ar fi trebuit să facă legătură între Buiucani și centrul capitalei, dar care a fost bun doar ca să asigure pierderea de timp a călătorilor.

Invitația Alionei Ciurcă a fost comentată de numeroși cetățeni ai acestui oraș, care mai de care invitând primarul Iv prin locurile critice ale capitalei. Cineva e indignat de calitatea drumurilor și de lipsa transportului adecvat care ar asigura deplasarea de la Poșta Veche către oraș. Alții arată gropile de la Botanica. Alții se sufocă circulând spre Ciocana. Într-o postare, un chișinăuian compătimește taxatorii care muncesc în condiții infernale, pe timp de pandemie. În troleibuzele ticsite cu oameni, ei trebuie să le asigure o călătorie legală, adică în bază de bilete, ca să nu fie amendați cumva, iar pentru asta sunt mereu ca într-o menghină… Dar persoanele care se deplasează în scaune rulante? Despre situația lor primarul Iv spune că ar fi mai bună decât altădată, chiar dacă orășenii care se confruntă cu astfel de probleme afirmă că altfel, decât cu taxiul, nu se pot deplasa prin oraș.

Invitații la zeci de adrese figurează în mesajele orășenilor… Lumea îl poftește pe primar să călătorească cu diferite rute de troleibuz sau de maxi-taxi, să parcurgă cu ei, în vreo dimineață, drumul din vreo suburbie spre locul lor de muncă. Am și eu o invitație, poate neînsemnată la prima vedere. Aș vrea ca primarul să meargă câteva minute prin trecerea subterană de la începutul străzii Ion Creangă. Am trecut pe acolo sâmbătă, dar memoria olfactivă încă păstrează mirosurile insuportabile din acel tunel.

Primarul nu a răspuns la toate aceste mesaje, dar nici nu avea cum să răspundă, pentru că sunt foarte multe, iar indignarea și deruta sunt prea mari. Lumea vrea alegeri locale generale, în speranța că viața li s-ar schimba în bine. Îngrijorările chișinăuienilor sunt cauzate și de un posibil nou val de COVID, pe care epidemiologii îl consideră inevitabil și care s-ar declanșa nu mai târziu de sfârșit de august. Până atunci, primarul Iv ar trebui să identifice soluții pentru deplasarea în siguranță a orășenilor, altfel Chișinăul va fi iarăși copleșit de COVID… Oamenii nu vor mai accepta să rămână închiși în casele lor, iar călătoriile în condițiile actuale vor însemna bilete directe către secțiile de Terapie Intensivă. În cazul multora – fără întoarcere.