Fost locotenent de poliție face un apel la oamenii legii, dar și la întreaga societate: „Haideți să fim Oameni! Numai așa vom face față acestor vremuri de criză!”

Valeriu Urschi, locotenent major de poliție, veteran al Războiului pentru Independență, originar din Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești a trimis o scrisoare în adresa redacției ZdG în care face un apel la cetățenii țării pentru a fi mai buni și mai uniți pentru a trece peste criza actuală. „Haideți să fim Oameni! Numai așa vom face față acestor vremuri de criză!”, spune fostul polițist.

„Din toate timpurile se știe că pe vremuri grele, de criză sau de război, oamenii devin mai buni, mai uniți, mai înțelegători. Cu alte cuvinte, mai omenoși. Chiar și răii societății în astfel de vremuri se abțin de la comiterea faptelor rele.

În anul 1992 activam în Poliția Rutieră a țării noastre, proaspăt independentă. Era o criză pe atunci foarte acută, deficit de carburanți, energie electrică și alte produse de care până la acea vreme republica nu ducea lipsă. Și colac peste pupăză, se mai declanșează și războiul. Asta ne mai lipsea. Oamenii erau speriați, panicați și fără speranță în viitor. Iar el, viitorul, era o ceață, o negură cenușie fără nădejde în limpezire…

Dar poporul a rezistat. Și asta s-a reușit datorită faptului că a fost unit, înțelegător, curajos și răbdător. Poliția în acele vremuri înregistra foarte puține cazuri de infracțiuni și contravenții. Iar noi, cei de la Secția Rutieră încercam să fim cât mai amabili, pedepsindu-i doar pe cei mai obraznici, care treceau peste „pragul permis”. Era război, era criză și sărăcie…

De ce am făcut această introducere? La momentul de față situația nu e mai bună. Aș zice chiar că e destul de delicată situația. Avem un război sub coaste, care poate să vină și peste noi. Și din cauza lui avem aceeași criză ca-n 1992. Războiul ne-a adus scumpirile la toate produsele necesare, iar poporul pur și simplu se sufocă. Dar, dacă vom fi buni, uniți, înțelegători vom rezista. Vom trece și de aceste vremuri grele.

„Polițistul de azi s-a schimbat mult. Începând de la calitățile profesionale și până la rațiune”

Cu regret, nu toți sunt buni și înțelegători. Pe vremea mea, pe astfel de criză, nici nu trăgeam atenție la toate mărunțișurile. Polițistul de azi însă s-a schimbat mult. Începând de la calitățile profesionale și până la rațiune. Între cei de atunci și cei de azi e pur și simplu o prăpastie. E cerul și pământul! Eu nu știu cum să numesc acțiunile unui polițist comunitar, care în loc să facă disciplină totală pe sector, „greblându-l” în lung și-n lat, atunci când acest sector e plin de gunoaie, de fum, de câini slobozi, de mijloace de transport fără acte, etc. Ei o fac pe „gaișnicul” întocmind un proces verbal unui conducător auto doar pentru că mașina acestuia are o crăpătură în partea de jos a parbrizului?! Pe o astfel de criză, sărăcie și scumpete! Eu înțeleg că trebuie de supravegheat și traficul în oraș, dar nu așa. Nicidecum așa!

Un alt caz care privește acțiunile agenților de la mediu. Nicidecum nu vreau să zic că ei nu sunt drepți. Dar e vreme de criză, sărăcie și trebuie să înțelegem oamenii. Toate râpele comunei, fîșiile forestiere sunt pline de vreascuri, unele pe jumătate putrede care se pierd în zadar. Și dacă omul se duce și le strânge, comite oare o contravenție, un delict?

Bineînțeles, sunt norme care trebuie îndeplinite, respectate, chiar dacă ele sunt de ordin birocratic. Dar, cu toții suntem oameni și trebuie să ne comportăm omenește. Nicidecum un parbriz crăpat sau o grămadă de crengi uscate nu va aduce pagube, nici societății, nici statului și nici naturii! Haideți să fim Oameni! Numai așa vom face față acestor vremuri de criză!”, susține Valeriu Urschi în scrisoarea adresată ZdG.

