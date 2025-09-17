VIDEO Cum a ajuns Crama Mircești pe piața europeană a vinurilor și cum a contribuit sprijinul european la dezvoltarea afacerii și crearea de locuri de muncă

Istoriile de succes ale businessului moldovenesc în Uniunea Europeană nu aparțin doar marilor companii. Crama Mircești a reușit să cucerească piețele europene cu vinuri care îmbină rafinamentul clasei Premium și farmecul autentic al satului moldovenesc.

Concepută ca o vinărie de familie, Crama Mircești deține 18 hectare de viță-de-vie. În ultimii cinci ani, Crama Mircești și-a mărit de cinci ori producția de vin îmbuteliat. Odată cu ea, au crescut și exporturile.

Acum, familia își dorește ca vinurile cramei să ajungă pe mesele europenilor, acolo unde acestea sunt deja apreciate și cumpărate.

Dincolo de investițiile proprii, Crama Mircești a beneficiat și de sprijin european, care a permis dezvoltarea afacerii și crearea de locuri de muncă. Acest ajutor a menținut pasiunea pentru producerea vinurilor de calitate și i-a încurajat să continue afacerea.