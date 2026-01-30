Spațiu nou, servicii mai rapide: Sucursala Centru Moldindconbank și-a redeschisușile după modernizare

Moldindconbank își întâmpină clienții într-un spațiu complet modernizat, odată cu redeschiderea Sucursalei Centru, amplasată chiar în sediul central al băncii, pe strada Armenească 38. Noua sucursală înseamnă mai mult decât un sediu renovat — este un pas înainte spre o experiență bancară mai prietenoasă, mai confortabilă și mai aproape de oameni, parte din angajamentul pe care banca îl onorează de 35 de ani față de clienții săi.

Sucursala Centru a fost regândită pentru a oferi mai multă funcționalitate și un flux mai eficient al deservirii, astfel încât fiecare vizită la bancă să fie mai simplă și mai rapidă. La intrarea în sucursală a fost instalată și o platformă de acces modernă, modulară (rampă electrică), destinată persoanelor cu dizabilități și părinților cu cărucioare, contribuind la un spațiu mai accesibil pentru toți.

Separat, a fost modernizată și intrarea centrală în sediul Moldindconbank — scările și ascensorul au fost reabilitate, pentru a îmbunătăți condițiile de acces în clădire.

La eveniment au fost prezenți membrii Consiliului băncii și ai Comitetului de conducere. Momentul inaugural a fost marcat de conducerea instituției, alături de echipa sucursalei Centru.

Președintele Consiliului Moldindconbank, Herbert Stepic, a subliniat orientarea băncii către nevoile clienților. „Ne concentrăm pe clienții persoane fizice, iar sediul vechi nu doar că era nepotrivit, dar nu mai corespundea scopului nostru. Obiectivul nostru principal este să fim la dispoziția dumneavoastră în cel mai bun mod posibil”, a declarat Herbert Stepic.

Președintele Consiliului Moldindconbank a menționat că noul sediu permite o organizare mai eficientă a fluxurilor de clienți, oferind mai mult timp pentru discuții și consultanță acolo unde este nevoie și reducând timpii de așteptare pentru serviciile curente.

La rândul său, președintele Comitetului de conducere Moldindconbank, Alexander Picker, a vorbit despre direcția de modernizare a rețelei băncii:

”Ne-am dorit ca noua sucursală Centru să ofere o experiență mai prietenoasă și confortabilă pentru clienții noștri. Am regândit spațiul astfel încât fiecare zonă să fie mai funcțională, iar intrarea principală — mai accesibilă și mai vizibilă. Este parte dintr-un proces amplu de modernizare: anul trecut am renovat 9 sucursale, iar în acest an ne propunem ca alte 17 sedii să capete același aspect modern și coerent, care reflectă deschiderea și dinamismul băncii noastre.”

Directorul Sucursalei Centru, Ion Arhip, a evidențiat apropierea față de clienți și diversitatea serviciilor disponibile: „Prin redeschiderea sucursalei modernizate, Moldindconbank revine și mai aproape de clienții săi, oferind produse digitale adaptate nevoilor fiecăruia. Aici, clienții, persoane fizice și persoane juridice, pot beneficia de o gamă vastă de produse bancare, de la plata serviciilor comunale, Tax Free, până la deschiderea unei celule metalice, unui depozit și obținerea unui credit, factoring. Clienții urmează a fi deserviți de o echipă profesionistă, bine antrenată, amabilă, unde fiecare client să primească soluția potrivită. Fiecare client este important pentru noi. Devino și tu client Moldindconbank.”

Deschiderea Sucursalei Centru face parte din procesul amplu de modernizare a rețelei Moldindconbank, axat pe accesibilitate, tehnologie și o relație tot mai apropiată cu fiecare client care îi trece pragul. De 35 de ani, Moldindconbank crește alături de oamenii care i-au acordat încrederea lor, construind relații bazate pe respect, grijă și responsabilitate. Fiecare spațiu modernizat este încă un pas prin care banca își reconfirmă angajamentul de a oferi servicii tot mai bune, într-un mediu mai prietenos și mai accesibil pentru toți.

Moldindconbank – mereu alături!