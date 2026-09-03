ProCredit Bank lansează noua aplicație mobilă

Tot mai multe activități le gestionăm direct de pe telefon, iar serviciile bancare nu fac excepție. Inspirată de conceptul „Banca ta, în ritmul tău”, noua aplicație ProCredit Bank Moldova a fost dezvoltată pentru a oferi o experiență bancară sigură, intuitivă și adaptată nevoilor de zi cu zi ale clienților.

Concepută pentru a simplifica gestionarea finanțelor, aplicația îți oferă access rapid la conturile tale, efectuarea plăților și transferurilor, monitorizarea tranzacțiilor în timp real și gestionarea produselor bancare direct de pe telefon, oriunde și oricând.

Siguranța rămâne unul dintre elementele esențiale ale noii aplicații. Autentificarea biometrică și mecanismele moderne de protecție contribuie la securizarea accesului și a operațiunilor efectuate, oferind utilizatorilor încrederea că își pot gestiona finanțele în siguranță, oriunde s-ar afla.

Lansarea actuală este doar începutul. În perioada următoare, aplicația va continua să evolueze prin funcționalități și servicii noi, dezvoltate pentru a oferi clienților mai multă flexibilitate, confort și control asupra finanțelor lor.

Noua aplicație ProCredit Bank Moldova este disponibilă pentru descărcare în App Store și Google Play.



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