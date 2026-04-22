Modelul investițional al companiei Summa în Moldova: dezvoltare, responsabilitate și standarde internaționale

Compania internațională de construcții Summa, activă pe piața locală din 1996, marchează o nouă etapă în implementarea principiilor de sustenabilitate, după certificarea la nivel LEED Platinum a cinci obiective din Chișinău

Cu investiții de peste 300 de milioane de euro în economia Republicii Moldova și o prezență constantă pe piața locală de aproape trei decenii, Summa reconfirmă rolul său de investitor strategic care contribuie nu doar la dezvoltarea infrastructurii moderne, ci și la promovarea unui model de creștere bazat pe responsabilitate, performanță și principii ESG (Environmental, Social, Governance – aspecte ce țin de mediu, social și de guvernanță).

Prin proiectele dezvoltate în domenii-cheie precum retail, office, sănătate și ospitalitate, Summa a avut un impact direct asupra economiei locale, asupra modernizării peisajului urban și asupra calității spațiilor utilizate zilnic de zeci de mii de oameni. În același timp, compania continuă să integreze în portofoliul său standarde internaționale de mediu, eficiență operațională și administrare responsabilă.

Cea mai recentă confirmare este obținerea certificării LEED v4.1 O+M Platinum, cel mai înalt standard internațional acordat clădirilor pentru performanță operațională, eficiență și sustenabilitate, pentru cinci clădiri emblematice din Chișinău, cu o suprafață totală de aproximativ 90.000 mp. Este vorba despre Shopping MallDova, MallDova Center (Endava Tower), Medpark International Hospital, Courtyard by Marriott Chisinau și Radisson Blu Leogrand Hotel Chisinau.

Certificarea LEED este o realizare care reflectă angajamentul Summa pentru dezvoltarea sustenabilă și pentru alinierea activelor sale la cele mai înalte standarde internaționale de performanță și administrare.

Atilla Șancı, directorul regional Summa în Moldova:

„Pentru Summa, investițiile în Republica Moldova au însemnat întotdeauna mai mult decât dezvoltare imobiliară, ci mai ales o contribuție reală la economie și responsabilitate față de comunitate și mediu. Implementarea principiilor ESG în modul în care construim și administrăm proiectele noastre este parte din această viziune pe termen lung. Certificarea LEED Platinum pentru cinci obiective simultan confirmă că dezvoltarea economică poate merge mână în mână cu grija pentru resurse, pentru calitatea spațiilor și pentru viitor.”

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) este un sistem global, aplicat în 187 de țări, folosit ca reper pentru proiectarea, operarea și evaluarea clădirilor sustenabile, dezvoltat de U.S. Green Building Council, autoritate profesională și de referință în industrie. Nivelul Platinum este cea mai înaltă treaptă a acestui sistem și acordat obiectivelor care au acumulat cel puțin 80 de puncte din maximumul de 100.

Certificarea LEED demonstrează că investițiile continue în eficiența clădirilor generează beneficii importante, din perspectivă de business, dar și în ce privește relevanța pe termen lung a proiectelor.

Procesul de evaluare a durat cinci luni, iar una dintre concluziile-cheie a fost reducerea măsurabilă a consumurilor în toate cele cinci clădiri, comparativ cu clădiri similare. Aceste clădiri au înregistrat rezultate peste medie și la categoria „Calitatea mediului interior”, datorită calității superioare a aerului din interior, confirmată prin măsurători specifice și prin calcularea aportului de aer proaspăt în conformitate cu standardele internaționale aplicabile. De asemenea, criteriul Gestionarea deșeurilor a evidențiat performanțe peste medie, ca urmare a implementării unor sisteme eficiente pentru gestionarea și monitorizarea colectării selective a deșeurilor.

Shopping MallDova și-a redus consumul de apă prin instalarea unor echipamente sanitare eficiente, în timp ce MallDova Office (Endava Tower), Medpark International Hospital, Courtyard by Marriott și Radisson Blu Leogrand Hotel au obținut reduceri de consum energetic prin optimizarea sistemelor tehnice. Medpark s-a remarcat suplimentar și la capitolul „Consum de apă”, prin reducerea consumului de apă și monitorizarea continuă a acestuia.

Procesul de certificare a inclus o evaluare riguroasă pentru ultimele 12 luni, la fața locului și a documentației, inclusiv măsurători ale calității aerului interior și auditul ASHRAE pentru sistemele clădirilor, până la consolidarea datelor privind energia, apa și deșeurile.

Pentru piața din Republica Moldova, această certificare poziționează portofoliul Summa printre cele mai relevante exemple de active operate la standarde internaționale de sustenabilitate. Într-un context în care criteriile ESG cântăresc tot mai mult în deciziile investitorilor, operatorilor și chiriașilor internaționali, astfel de validări devin un indicator concret al calității activelor și al capacității lor de a rămâne competitive pe termen lung.

Despre compania Summa

Summa este o companie internațională de construcții, cu interese și domenii de activitate diversificate, fondată de Președintele său de Onoare, Mete Bora, în anul 1989, la Ankara (Turcia). De atunci, compania s-a transformat într-un dezvoltator și antreprenor general recunoscut la nivel internațional, apreciat pentru realizarea la timp și în limitele bugetului a unor proiecte complexe. Cu o experiență de peste 35 de ani, Summa a finalizat cu succes 102 proiecte de construcție în 17 țări, pe 4 continente. Compania are 3.000 de angajați la nivel mondial, sediul central fiind în Istanbul (Turcia), și este prezentă permanent pe mai multe piețe internaționale. Summa este evaluată constant la nivel înalt de Engineering News-Record (ENR) și, de peste douăzeci de ani se numără printre cele 225 de companii internaționale de construcții de top din lume, ceea ce confirmă angajamentul său pentru excelență și fiabilitate în industria construcțiilor la nivel global.

Prezența în Moldova

Din 1996, Summa joacă un rol important în modernizarea Republicii Moldova, afirmându-se drept unul dintre principalii investitori în sectoarele construcțiilor și infrastructurii din țară. Activând în domenii diverse, inclusiv construcții, retail, imobiliare, sănătate, ospitalitate, energie și responsabilitate socială, Summa contribuie la transformarea infrastructurii Moldovei prin furnizarea unor soluții și servicii de construcții de clasă mondială.

