Maib a organizat un meetup deschis cu antreprenori și contabili despre platforma maib business – internet și mobile banking pentru afaceri

Focusul maib pe client și pe valoarea feedbackului primit la fiecare interacțiune a stat la baza organizării unui nou eveniment de tip maib business meetup – de această dată, într-un format deschis, accesibil și non-clienților băncii.

Antreprenori, contabili și fondatori de startup-uri s-au reunit într-un spațiu dedicat dialogului și colaborării, pentru a descoperi cele mai noi funcționalități ale internet și mobile bankingului maib business.

Evenimentul a fost conceput ca un spațiu de ascultare, co-creare și networking, unde ideile, experiențele și sugestiile participanților au devenit surse reale de inspirație pentru echipa maib.

Un moment important al întâlnirii l-a constituit sesiunea de feedback oferit de utilizatorii platformei, care au discutat despre funcționalitățile aflate în dezvoltare și au propus direcții de îmbunătățire pentru a simplifica și mai mult gestionarea afacerilor.

Andrii Glevatskyi, Vicepreședinte maib, responsabil de Divizia Business Banking:

„Ne dorim ca maib business să devină partenerul digital al fiecărei companii din Moldova. Fiecare sugestie primită de la clienți ne ajută să construim o experiență bancară mai simplă, mai rapidă și mai aproape de nevoile reale ale antreprenorilor. Acest gen de evenimente sunt extrem de valoroase pentru echipa maib, vocea clienților ajutându-ne să dezvoltăm produsele și serviciile noastre bancare pliate pe necesitățile concrete ale businessului. Vreau să mulțumesc fiecărui participant la eveniment pentru feedback și experiențele împărtășite.”

Participanții la meetup au avut, de asemenea, ocazia să asculte prezentarea expertului contabil Ana Nicolaescu, intitulată „Raportul financiar pe înțelesul antreprenorilor: indicatorii cheie la care să atragi atenția”, care a oferit o perspectivă practică asupra modului în care datele financiare pot fi interpretate și folosite pentru decizii mai bune în afaceri.

Pentru echipa maib, evenimentele de tip meetup reprezintă o parte esențială a angajamentului de a asculta constant vocea clienților și de a transforma maib business într-un ecosistem complet pentru afaceri – ușor de folosit, sigur și mereu conectat la nevoile companiilor din Moldova.

Dacă doriți să participați la edițiile viitoare ale meetup-urilor maib business sau să împărtășiți experiența de utilizare a produselor și serviciilor bancare, vă invităm să ne scrieți la adresa: [email protected].

Tu conduci. maib