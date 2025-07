Farmacia Familiei – 20 de ani de grijă și încredere

În 2005, Farmacia Familiei a pornit la drum cu o misiune simplă dar profundă: să fie aproape de oameni, cu grijă, empatie și respect pentru viață.

20 de ani mai târziu, Farmacia Familiei este cea mai mare rețea de farmacii din Moldova. Cu peste 250 de filiale, 1 300 de profesioniști și aproape 2 milioane de pacienți care-i trec pragul în fiecare an, Farmacia Familiei a devenit mai mult decât o farmacie.

A devenit un loc al încrederii. Al speranței. Al faptelor care contează.

Farmacia Familiei a construit, pas cu pas, o cultură a responsabilității sociale, prin campaniile „Bunicii Grijulii” și „Nepoțeii Grijulii”, pentru ca fiecare drum spre școală să fie mai sigur, iar prin „Puterea Omeniei”, fiecare produs cumpărat s-a transformat într-un gest de solidaritate.

Am fost alături de copiii care luptă cu boli grave, daruindu-le spranța pentru viitor – și am primit, în schimb, recunoștință și zâmbete.

Am dus medicina mai aproape de oameni, prin testări gratuite a glicemiei, sănătății pielii și a ochilor.

Am fost alături de cetățeni în momente de criză, donând măști și produse esențiale pentru lupta cu pandemia de Covid-19. În clipe grele, am sprijinit refugiații din Ucraina, oferindu-le medicamente, produse de igienă și vouchere, pentru a aduce alinare celor aflați în suferință.

Am încurajat prevenția, educația și am facilitat accesul la informații despre sănătate. Peste 200 de copii din familii nevoiașe au primit laptopuri pentru a putea studia eficient.

Prin programul „Farmacie în satul tău”, am asigurat accesul la medicamente și dispozitive de calitate în cele mai izolate zone. Am renovat cabinete medicale și săli de clasă. Am pus la dispoziția cetățenilor teste HIV gratuite în toate farmaciile noastre.

Am creat Cardul Familiei și o aplicație mobilă (Android, iOS), pentru ca produsele și serviciile noastre să fie mereu la îndemână.

Pentru toate acestea, am fost onorați cu trofee și distincții: Mercuriul de Aur, Marca Comercială a Anului, premii internaționale pentru responsabilitate socială, calitate și inovație.

Dar adevărata noastră realizare este în încrederea oamenilor. În acel „mulțumesc” spus sincer, în ochii care se luminează după o consultație, în fiecare poveste care începe cu „am găsit ajutor la Farmacia Familiei”.

În acest an, nu celebrăm doar o simplă cifră. Celebrăm 20 de ani de bine făcut cu sufletul.

Și ne angajăm: să mergem mai departe. Să fim și în următorii 20 de ani – aproape, sinceri, implicați.