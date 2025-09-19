Cursuri de beauty ilegale în Moldova: ce riscuri există și cum te protejezi

În R. Moldova, peisajul cursurilor de beauty este plin de oferte tentante, dar multe dintre ele nu sunt acreditate legal. Aceasta nu e doar o problemă de imagine — este o vulnerabilitate reală pentru cei care investesc timp și bani, sperând la o carieră stabilă.

Ce spune legea și ce arată statisticile

• Conform Metodologiei de elaborare a programelor de formare profesională continuă și legislației din domeniul educației, doar instituțiile care obțin autorizație provizorie de funcționare sau acreditare pot elabora programe ce duc la diplome recunoscute oficial. Actele normative prevăd verificări periodice, cerințe de calitate și transparență.

• Ministerul Educației și Cercetării (MEC) publică o bază de date cu programe de formare continuă acreditate și autorizate temporar. Un exemplu: un document din aprilie 2024 listează programele oficial recunoscute.

• Un studiu realizat de IPRE în 2023 arată că există numeroase cursuri/instituții care operează în afara cadrului legal — fără acreditare, fără programe verificate sau fără standarde clare de instruire.

• Mai mult, organismelor de reglementare le este cunoscut că există lacune în monitorizare și sancționare, ceea ce permite acestor instituții neacreditate să continue activitatea cu puține riscuri imediate.

Riscurile la care se supun cursanții

Cursurile neacreditate pot părea o soluție mai rapidă sau mai ieftină, dar costurile reale pot fi mult mai mari:

1. Diploma fără valoare legală

Fără acreditare, diploma obținută nu are garanția recunoașterii de către angajatori sau autorități. Uneori nu poți folosi certificatul ca să te înscrii într-un alt program de formare sau pentru a lucra în cadrul reglementat legal.

2. Investiție riscantă de timp și bani

Dacă plătești taxe, materiale, echipamente, dar cursul nu respectă standardele, riști să plătești mult pentru o educație care nu te duce departe.

3. Probleme de sănătate și siguranță

Lipsa profesorilor calificați, a materialelor de calitate și a echipamentelor potrivite poate duce la practici necorespunzătoare, risc pentru client (ex. igienă, proceduri estetice improprii etc.).

4. Răspundere legală și reputațională

Dacă îți deschizi un salon și pretinzi diplome neacreditate sau oferi servicii pe baza acestora, poți avea probleme legale. Clienții pot reclama, autoritățile pot sancționa.

Ce spun experții

„O diplomă neacreditată nu garantează recunoaștere legală, nici siguranța standardelor de instruire. Elevii merită să fie informați: alegerea unei instituții acreditate este singura cale de a investi cu adevărat în viitorul profesional.”

— Expert în formare profesională / reprezentant ANACEC

Acest tip de avertisment vine din rapoartele organizațiilor care analizează sistemul educației permanente continuu (cum e IPRE).

Cum verifici dacă un curs/școală este legală

• Consultă lista oficială a programelor acreditate de MEC / ANACEC. Există baze de date publice care indică dacă programul este autorizat sau acreditat.

• Cere autorizația de funcționare sau certificatul de acreditare și verifică validitatea lui. O instituție serioasă va putea să-ți prezinte aceste actele clar, uneori cu coduri verificabile.

• Asigură-te că primești un contract scris / factură pentru plata cursului. Instituțiile nelegale adesea evită documentația formală.

• Caută recenzii și experiențe de la foști cursanți — dacă mulți spun că au fost dezamăgiți sau nu le-a recunoscut nimeni diploma, este semn de alarmă.

Ce trebuie să facă autoritățile (și ce poate face statul)

• Consolidarea controalelor periodice și sancțiunilor pentru instituțiile care lucrează fără autorizare.

• Publicitate oficială mai mare privind riscurile educației fără acreditare — inclusiv campanii media și informare publică.

• Simplificarea procesului de acreditare, astfel încât instituțiile legitime să nu fie descurajate de birocrație.

• Colaborarea între Ministerul Educației, ANACEC, instituțiile judiciare și de protecție a consumatorului pentru a asigura aplicarea legii.

Concluzii

Investiția într-o carieră în beauty nu ar trebui să fie făcută în întuneric. Verifică cu atenție instituția la care te înscrii: dacă are acreditare, dacă certificatul oferit este recunoscut, dacă profesorii și echipamentele sunt de calitate. Alege în mod informat — diplomele adevărate aduc nu doar cunostințe, ci și siguranță, recunoaștere și posibilitatea de a construi o carieră reală.

Pentru fiecare persoană care vrea să se instruiască: nu te lăsa sedus/ă de prețuri mici sau promisiuni mari — cere documente, sondajează, întreabă. În final, cariera ta merită să fie legală și respectată.

Aici găsiți o listă de școli acreditate:

1. The Beauty Academy

2. Face&Body școala de frumusețe

3. Insula Speranțelor

4. Inmacom-didactic

5. Miracol

* Acesta este un articol comercial.