Ziarul de Gardă anunță concurs pentru selectarea unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar al unui proiect susținut financiar de International Media Support.

Calendarul de audit:

Perioada de desfășurare a auditului: 15–30 septembrie 2025

Termen limită pentru prezentarea raportului de audit și a scrisorii către management: 10 octombrie 2025

Raportarea auditorului va include un raport independent de audit în conformitate cu formatul prevăzut în standardul ISA 800/805, cu exprimarea clară a opiniei auditorului, precum și o Scrisoare către management care să conțină constatările auditului și eventualele deficiențe identificate în timpul procesului de audit.

În plus, raportul trebuie să acopere următoarele standarde suplimentare:

Standardele internaționale (IFAC/INTOSAI)

Procedurile ISRS 4400

Companiile interesate sunt rugate să solicite Termenii de referință pentru pregătirea ofertei prin e-mail la: [email protected].

Oferta de participare va conține:

Datele de contact ale companiei (denumirea ofertantului, numărul de telefon, adresa de e-mail); Descrierea companiei, experiența în domeniu și argumentarea oportunității selectării acesteia; CV-urile persoanelor implicate direct în auditarea organizației; Copia licenței pentru activitatea de audit; Oferta financiară, cu indicarea prețului serviciilor de audit.



Criterii de selecție:

Experiență în domeniu – companiile de audit trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova și aplicarea standardul ISA 800/805;

Calificarea echipei – minim 3 ani de experiență pentru audit manager și minim 2 ani pentru ceilalți membri ai echipei;

Prețul total al serviciilor de audit.

Termen de depunere a ofertelor:

Ofertele, datate și semnate de ofertant, vor fi expediate prin e-mail la [email protected] până la data de 20 august 2025, ora 17:00.

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerare. Contractul va fi semnat cu compania selectată doar după aprobarea acesteia de către IMS.