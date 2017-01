Schimb de replici între Dodon și Plahotniuc

După ce Dodon, aflat într-o vizi­tă ofi­ci­a­lă la Mosco­va, a decla­rat astăzi că Acor­dul sem­nat de R. Mol­do­va cu Uniu­nea Euro­pea­nă nu a adus niciun bene­fi­ciu pen­tru Mol­do­va, PDM a venit cu un comu­ni­cat în care se spu­ne că vor „neu­tra­li­za poli­tic ori­ce încer­ca­re de a anu­la acest Acord”, soli­ci­tând tot­o­da­tă Par­la­men­tu­lui să ia în dis­cu­ție pozi­ți­i­le pre­șe­din­te­lui Dodon expri­ma­te în vizi­ta ofi­ci­a­lă de la Mosco­va. În repli­că, pur­tă­to­rul de cuvânt al pre­șe­din­te­lui, Ion Ceban a spus că „PDM încă nu a înțe­les că din decem­brie R. Mol­do­va are un pre­șe­din­te ales de popor, care pune în prac­ti­că dorin­țe­le cetă­țe­ni­lor”.

Azi, Dodon a decla­rat că sem­na­rea Acor­du­lui cu UE nu a adus niciun plus pen­tru R. Mol­do­va.

„Con­si­der că acest acord nu a adus niciun plus pen­tru R. Mol­do­va. Am pier­dut pia­ța rusă și cât nu ar fi de stra­niu, volu­mul expor­tu­ri­lor noas­tre în UE tot a scă­zut. Adi­că, nu am pri­mit nimic de la sem­na­rea aces­tui Acord. Nu exclud că după urmă­toa­re­le ale­ge­ri par­la­men­ta­re – aceas­ta va fi pozi­ția și eu voi sus­ți­ne pozi­ția majo­ri­tă­ții par­la­men­ta­re, iată este Par­ti­dul Soci­a­liș­ti­lor și sper că ei vor pri­mi majo­ri­ta­tea par­la­men­ta­ră – și acest Acord va fi anu­lat”, a spus Dodon.