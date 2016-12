Președintele român, Klaus Iohannis respinge candidatul la funcția de premier propus de alianța PSD-ALDE

Preşe­din­te­le Kla­us Iohan­nis a ţinut astăzi, 27 decem­brie, o scur­tă decla­ra­ţie de pre­să în care a anu­nţat că nu accep­tă pro­pu­ne­rea coa­li­ți­ei PSD-ALDE ca Sevil Shhai­deh să fie desem­na­tă în func­ția pre­mi­er al Româ­ni­ei, anun­ță mediafax.ro.

Par­ti­dul Soci­al Demo­crat, con­dus de Liviu Drag­nea și Par­ti­dul „Ali­an­ța Libe­ra­li­lor și Demo­cra­ți­lor” (ALDE) con­dus de fos­tul pre­mi­er român, Călin Popes­cu Tări­cea­nu au sem­nat recent un pro­to­col de ali­an­ță, cu care au spe­rat să-l con­vingă pe pre­șe­din­te­le român, Kla­us Iohan­nis să desem­ne­ze un prim-ministru din par­tea lor. Lide­rii coa­li­ți­ei au tri­mis la Pala­tul Cotro­ce­ni pro­to­co­lul de con­sti­tu­i­re atun­ci și i-au cerut pre­șe­din­te­lui român, Kla­us Iohan­nis să țină cont de fap­tul că în Par­la­ment s-a for­mat o majo­ri­ta­te, nota Pro­TV.

“Când am avut con­sul­tă­ri cu par­ti­de­le poli­ti­ce PSD si ALDE, care au ţinut să vină împre­u­nă la con­sul­tă­ri, mi-au propus-o pe doam­na Sevil Shhai­deh pen­tru fun­cţia de prim minis­tru. Am cân­tă­rit cu gri­jă argu­men­te­le pro şi con­tra şi am decis să nu accept aceas­tă pro­pu­ne­re. În con­se­cinţă, soli­cit coa­li­ţi­ei PSD-ALDE să facă altă pro­pu­ne­re”, a spus Iohan­nis, citat de mediafax.ro.

Pro­pu­ne­rea ca Sevil Shhai­deh să fie pre­mi­er a fost făcu­tă la 21 decem­brie. Sevil Shhai­deh ar fi putut deve­ni pri­ma feme­ie pre­mi­er la Bucu­rești și, în ace­lași timp, pri­mul pre­mi­er român-musulman.

Doi basa­ra­be­ni, Ion Hadâr­că și Con­stan­tin Codrea­nu, care dețin dub­lă cetă­țe­nie, a R. Mol­do­va și a Româ­ni­ei, au ajuns în Legi­sla­ti­vul de pes­te Prut în urma scru­ti­nu­lui din 11 decem­brie.

CV-urile basa­ra­be­ni­lor din Par­la­men­tul Româ­ni­ei

Ion Hadâr­că, fost depu­tat în Par­la­men­tul de la Chi­și­nău, lide­rul Par­ti­du­lui Libe­ral Refor­ma­tor a ajuns în Sena­tul Româ­ni­ei pe lis­te­le Par­ti­du­lui „Ali­an­ța Libe­ra­li­lor și Demo­cra­ți­lor” (ALDE) con­dus de fos­tul pre­mi­er romând Călin Popes­cu Tări­cea­nu și a can­di­dat la ale­ge­ri în or. Vaslui.

Celă­lalt basa­ra­bean din Par­la­men­tul Româ­ni­ei este Con­stan­tin Codrea­nu. Aces­ta a ajuns în Came­ra Depu­ta­ți­lor din Par­la­ment pe lis­te­le Par­ti­du­lui Miș­ca­rea Popu­la­ră, con­dus de fos­tul pre­șe­din­te român, Tra­ian Băsescu. Codrea­nu a par­ti­ci­pat la ale­ge­ri pe lis­te­le de sub­scrip­ție pen­tru dias­po­ră, fiind votat de româ­nii din R. Mol­do­va.