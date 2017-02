Atunci când depărtarea doare

Dimi­neţi­le de dumi­ni­că le dedi­căm, de obi­cei, copi­i­lor. Am ales de data asta un mega­parc, cu un cas­tel uri­aş în mij­loc, căsu­ţe din lemn, vreo trei, lea­gă­ne de toa­te mări­mi­le şi de toa­te culo­ri­le, tobo­ga­ne şi mul­te alte atra­cţii pen­tru pici. Tim­pul e poso­morât, lume – nu prea, de, e dumi­ni­că, se doar­me mai mult. Unde şi unde câte un câi­ne târât de gât şi pus la aler­gat ori de câte ori îi vine stă­pâ­nu­lui, maşi­ni puţi­ne, chiar dacă ne aflam lân­gă unul din cele două mari spi­ta­le ale ora­şu­lui Vero­na. Hlizindu-ne ruşi­na­ţi împre­u­nă cu soţul de năz­bâ­ti­i­le copi­i­lor noş­tri, într-un moment, îmi atra­ge atenţia un nene aşe­zat pe o ban­că, aproa­pe de noi. Ală­tu­ri avea bici­cle­ta. Se vedea clar că era un migrant, poa­te de prin Ban­gla­desh, Pakis­tan sau India. Rela­xat, omul vor­bea la tele­fon, zâm­bea dese­o­ri. Se ridi­că uşor după câte­va minu­te de vor­bit, iar eu am cre­zut că plea­că din cau­za hao­su­lui cre­at de noi. M-am înşe­lat. El şi-a scos tele­fo­nul de la ure­che şi a înce­put să se fil­meze cu fie­ca­re lea­găn, căsu­ţă, tobo­gan, sfoa­ră… S-a căţă­rat sus, într-o căsu­ţă de lemn, a scos capul pe fereas­tră şi fil­ma. Vor­bea din când în când, râdea, expli­ca, ară­ta cu mâna, părea tare feri­cit.

Atun­ci mi-am dat sea­ma cât de noro­coşi sun­tem noi, copi­ii noş­tri şi mulţi alde noi şi câtă lume tră­ieş­te o via­ţă para­le­lă. Îşi săru­tă copi­ii doar pe foto­gra­fii, se joa­că cu ei prin tele­fon, le spun poveş­ti şi îi aju­tă să-şi facă teme­le tot de la dis­tanţă. O via­ţă deloc uşoa­ră, cu mii de nodu­ri nede­z­le­ga­te, cu mul­te vor­be nespu­se la tim­pul lor, cu copii matu­ri­za­ţi pre­co­ce (fetiţe-gospodine de mici, băieţi-capi de fami­lie)… Cei care plă­tesc cel mai scump sunt cei mai nepu­tin­cioşi – copi­ii.

Omul vor­bea cu copi­lul lui.

Fără să vreau, mi-a fugit gân­dul la Lilia, o fată pe care am cunoscut-o astă-vară, în parc. O fată cu ochi alba­ş­tri, subţi­ri­că şi timi­dă. Îi era dor să vor­beas­că cu cine­va de la noi, din Mol­do­va, pen­tru că, de câte­va luni, lucra ca badan­tă la o băbu­ţă şi era sin­gu­ri­că aici. Da, o avea pe mama, dar era inter­na­tă într-un spi­tal, fiind dia­gnos­ti­ca­tă cu can­cer mamar. Şi Lilia era spe­ri­a­tă, nu ştia cum s-o facă să se sim­tă mai bine. Şi de copii îi era dor. O cunos­cu­sem şi pe mama ei, lucra­se vreo 8 ani şi ea ca badan­tă, având gri­jă de o bătrâ­nă demen­tă, care o bătea des, o insul­ta pe tan­ti Ana (aşa o che­ma pe mama Lili­ei). Ea, săra­ca, a răb­dat, pen­tru că avea de cres­cut cin­ci copii aca­să. O feme­ie cumin­te şi înţe­leap­tă, aşa cum pot fi doar mame­le. Un chip lumi­nos şi un zâm­bet molip­si­tor, ener­gie şi opti­mism. La puţin timp după ce fuse­se para­li­za­tă, bătrâ­na a dece­dat. Când îi părea că via­ţa înce­pe să o răs­plă­teas­că pen­tru toa­te chi­nu­ri­le prin care a tre­cut, tan­ti Ana a aflat că are o tumoa­re la un sân. Am întâlnit-o pe trep­te­le spi­ta­lu­lui, în ziua în care mă întorceam aca­să de la mater­ni­ta­te. Era poso­morâ­tă, n-a vrut să-mi spu­nă ce are, dar, până la urmă, văzând ochii mei mari atun­ci când mi-a răs­puns în ce secţie mer­ge să-şi facă con­troa­le­le, mi s-a des­tă­i­nu­it… Era opti­mis­tă, pen­tru că nu se ştia încă dacă “buba” ei e din cele rele sau bune. După luni de chi­mi­o­te­ra­pie, de zbu­ci­um şi de scâr­bă că-şi pier­de părul (da, scâr­bă, pen­tru că avea un păr lung şi bogat, cum vezi mai rar!), am înmăr­mu­rit când am aflat că a murit… mama Lili­ei. A murit aca­să, se ceru­se ea. Cred că simţea că nu mai avea mult timp. Avea doar 55 de ani, 5 copii şi 9 nepoţi.

Aşa Lilia, la doar 30 de ani ai săi, a rămas orfa­nă, mamă a doi copii.

Cu dure­re în suflet s-a întors din nou la mun­că, în Ita­lia, la băbu­ţa care o aştep­ta. Mun­ceş­te la negru, baba nu vrea să o lega­li­ze­ze, cică pen­tru că vrea să ple­ce o dată la câte­va luni în ţară ca să-şi vadă fete­le, iar ea are nevo­ie de badan­tă 24/24. Banu-i ban, dar cum să stai depar­te de copii, se tot frămân­tă tână­ra mamă, spu­nând că i-ar vrea pe toţi lân­gă ea.

„Ştii că şi fete­le mele au răcit?” – îmi scri­se Lilia într-o zi când auzi­se de la mine că fii­ce­le mele au dure­ri de gât şi tuse… Era îngri­jo­ra­tă, feti­ţe­le tră­iesc cu tatăl lor la gaz­dă, în Chi­şi­nău, şi ea, săra­ca mamă, se gân­deş­te cum să le îndul­ceas­că via­ţa copi­la­şi­lor săi. Le mân­gâie şi ea cu ce poa­te. Acum o săp­tămâ­nă, am fost cu ea la un maga­zin de jucă­rii şi le-a cum­pă­rat de toa­te. Era aşa de feri­ci­tă că a găsit atâ­tea. „Le va tre­ce răcea­la şi supă­ra­rea înda­tă când vor vedea păpu­şi­le care vor­besc”, zicea Lilia.

Pen­tru că feti­ţe­le ei ceru­se­ră de la Moş Cră­ciun păpu­şi care vor­besc şi plâng. Iar Lilia i-a cerut Moşu­lui fami­lia…

Foto antet: reporterntv.ro – poză sim­bol

Ana Covrig, Italia