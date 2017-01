Embargoul şi istoria

Patru seri la rând, din 4 decem­brie 2016, cana­lul rus de tele­vi­ziu­ne RTR, acce­si­bil pe întreg teri­to­ri­ul R. Mol­do­va, a pre­zen­tat seri­a­lul „Sofia”, pro­ta­go­nis­tă fiind soţia lui Ivan al III-lea, care a câr­mu­it până în 1505 cne­za­tul Mosco­vei, el fiind şi cus­crul lui Şte­fan cel Mare. Când lucram la două pie­se monta­te la Radi­o­ul Naţio­nal – una des­pre Ştefan-Vodă şi alta des­pre fii­ca sa Ele­na – am stu­di­at minu­ţi­os acea peri­oa­dă şi, fireş­te, am fost curi­os să-mi reîn­tâl­ne­sc per­so­na­je­le în ver­siu­ne TV, con­ce­pu­tă de cre­a­to­ri din Rusia. Pen­tru docu­men­ta­re ana­li­za­sem nu doar sur­se româ­neş­ti, ci şi lucră­ri­le unor ilu­ş­tri isto­ri­ci ruşi, pre­cum V. Kliu­ce­v­s­kii, N. Karam­zin şi alţii. Nu cred că rea­li­za­to­rii fil­mu­lui (regia – Ale­xei Andri­a­nov, sce­na­ri­ul – Eca­te­ri­na Juko­va) n-o fi răs­fo­it aces­te lucră­ri, dar felul în care au tra­tat pro­pria lor isto­rie deno­tă o ten­denţi­o­zi­ta­te şocan­tă, mai ales în raport cu per­so­na­je­le isto­ri­ce de alte etnii. Une­le aspec­te ale ade­vă­ru­lui isto­ric sunt res­pec­ta­te, iar anu­mi­te momen­te au o rea­li­za­re artis­ti­că de o pro­fun­dă sem­ni­fi­ca­ţie. Mă refer, în spe­cial, la sce­na din aju­nul lup­tei deci­si­ve din 1480 cu tăta­rii Hoar­dei de Aur, când Ivan al III-lea şi cei doi fra­ţi ai săi, Andrei şi Boris, se împa­că şi merg împre­u­nă împo­tri­va celor căro­ra, timp de trei seco­le, cne­za­te­le ruseş­ti le plă­teau bir. Abia după vic­to­ria de pe râul Ugra, ruşii înce­tea­ză a mai fi supu­şii Hoar­dei de Aur, iar pes­te câţi­va ani Ivan al III-lea reu­şeş­te să-şi supu­nă mai mul­te cne­za­te, adunându-le într-un sin­gur stat. Ast­fel, Rusia, ca stat uni­tar, apa­re abia la sfârşi­tul sec. XV, până atun­ci exis­tând în aceas­tă par­te a Euro­pei doar cne­za­te auto­no­me care se lup­tau între ele. Auto­rii fil­mu­lui evi­tă acest deta­liu, prezentându-l pe câr­ma­ci­ul cne­za­tu­lui Mosco­vei ca pe unul care deja le stă­pâ­nea şi pe cele­lal­te, doar din când în când hărţuindu-se cu câte un cneaz care cute­za să-i iasă de sub ascul­ta­re (…).

Isto­ri­cul rus Karam­zin des­crie cum a fost peţi­tă fii­ca lui Şte­fan cel Mare, ca vii­toa­re soţie pen­tru Ivan cel Tânăr („Молодой”), pri­mul fiu al mare­lui cneaz mosco­vit Ivan al III-lea. El spu­ne că aceas­tă intenţie e supra­ve­ghe­a­tă de buni­ca mire­lui (mama lui Ivan al III-lea), marea cnea­ghi­nă Mar­ta, care îl tri­mi­te în acest scop la Sucea­va pe cnea­zul Miha­i­lo Pleş­ce­ev.

În stu­di­ul său „Ele­na Mol­do­vei” Ghe­or­ghe Asa­chi scrie: „Cunu­nia şi nun­ta are loc pe 6 ianu­a­rie 1483, unde Ele­na este admi­ra­tă de toţi nu doar pen­tru fru­mu­seţea şi blân­deţea ei, ci şi pen­tru uşu­rinţa cu care vor­bea lim­ba rusă, cunos­când foar­te bine şi pe cea sâr­bă”. Acest fapt a şi declanşat gelo­zia şi ura Sofi­ei Pale­o­log, mama vitre­gă a mire­lui, per­so­na­jul prin­ci­pal al fil­mu­lui. Auto­rii seri­a­lu­lui reflec­tă acest amă­nu­nt dis­to­r­sionând ade­vă­rul isto­ric într-un hal fără de hal. În pri­mul rând, pen­tru a eta­la măreţia şi gran­do­ma­nia naţiu­nii ruse, aceş­tia nu recu­nosc că, în acea peri­oa­dă, la şap­te ani de la stră­lu­ci­ta vic­to­rie de la Vaslui a lui Şte­fan cel Mare (1475), Ţara Mol­do­vei şi domni­to­rul ei erau cele­bri în toa­tă Euro­pa, înru­di­rea cu Şte­fan fiind o onoa­re pen­tru ori­ce rege, crai sau împă­rat din aceas­tă par­te a lumii. Cne­za­tul Mosco­vei, însă, era pe atun­ci unul ca atâ­tea alte­le din cne­za­te­le ruseş­ti, lumea euro­pea­nă şti­ind că aces­tea erau supu­se Hoar­dei de Aur, că Ivan al III-lea lup­ta cu rega­tul Polo­ni­ei pen­tru pămân­tu­ri­le cne­za­tu­lui de Kiev. Isto­ria rele­vă că, atun­ci, Rusia Kie­vea­nă apa­rţi­nea duca­tu­lui Litu­a­niei, supus cra­i­u­lui leşesc Kazi­mir.

Auto­rii fil­mu­lui fac abs­tra­cţie de ceea ce a scris Karam­zin, că Ştefan-Vodă nu a fost nici­când la cur­tea mare­lui cneaz mosco­vit. Pen­tru ei pri­mea­ză ficţiu­nea artis­ti­că şi, ast­fel, Şte­fan cel Mare soseş­te la cur­tea aces­tu­ia pen­tru a-şi înfă­ţi­şa fii­ca. Aici, Ivan al III-lea urma să deci­dă cu cine să-l însoa­re pe fiul său: cu mol­do­vean­ca Ele­na sau cu una din­tre cele şase fii­ce ale cra­i­u­lui polon Kazi­mir, care îl soli­ci­ta­se pe Ivan Molo­doi să-i fie gine­re. După sce­ne­le cu domni­to­rul Ţării Mol­do­vei, se cre­ea­ză impre­sia că acest per­so­naj pare a fi mai degra­bă un omu­lean care vine la pia­ţă să-şi vân­dă o gâs­că sau o capră. În plus, acto­rul care-l joa­că pe Ştefan-Vodă este mult mai în vâr­stă ca Ivan al III-lea, în rea­li­ta­te ei fiind aproa­pe de-un leat (…).

Alt isto­ric cele­bru al Rusi­ei, V. Kliu­ce­v­s­kii, o des­crie pe Sofia Pale­o­log ca pe „o intri­gan­tă cu min­te ascu­ţi­tă şi o feme­ie neo­bi­ş­nu­it de şire­a­tă, având o influ­enţă foar­te mare asu­pra mare­lui cneaz (…), boie­ri­lor le era anti­pa­ti­că, fiind pore­cli­tă „feme­ie rea” şi „vră­ji­toa­re”. O cu totul altă ati­tu­di­ne aveau boie­rii de la cur­tea mare­lui cneaz faţă de Ele­na Voloşan­ca şi fiul său Dimi­trie. În film însă e totul pe dos, Ele­na fiind întru­chi­pa­rea tru­fi­ei, a semeţi­ei şi a desfrâu­lui, pusă pe intri­gi şi pe sfi­da­rea canoa­ne­lor orto­do­xe, în final fiind învi­nu­i­tă de ere­tism şi con­dam­na­tă la moar­te. Dar cea mai ten­denţi­oa­să reflec­ta­re a subiec­tu­lui, printr-o gro­so­la­nă dena­tu­ra­re a isto­ri­ei, se vede în felul în care sunt pre­zen­ta­te moti­ve­le morţii lui Ivan Molo­doi, aces­ta fiind, chi­pu­ri­le, otră­vit chiar de… pro­pria soţie.

Deşi cade în dizgra­ţia soţu­lui şi Sofia, fiind bănu­i­tă că poar­tă şi ea vina morţii lui Ivan Molo­doi, gre­coai­ca jubi­lea­ză, deo­a­re­ce calea fiu­lui ei Vasi­le spre tro­nul Rusi­ei mosco­vi­te deve­ni­se liber.

Auto­rii fil­mu­lui trec cu vede­rea fap­tul că, timp de un an, tro­nul şi coroa­na „tutu­ror Rusi­i­lor” a apa­rţi­nut lui Dimi­trie, vlăs­tar şi nepot al lui Şte­fan cel Mare. Nu Ivan Groz­nîi a fost pri­mul ţar al Rusi­ei înco­ro­nat cu cele­bra „căci­u­lă” a lui Mono­mah, ci fiul Ele­nei Voloşan­ca, chiar dacă după cere­mo­n­ia din 1498 el rămă­se­se ofi­ci­al doar cu titlul de „mare cneaz”. Cu un an îna­in­te de moar­te, Sofia reu­şeş­te ca fiul ei,Vasile, să obţi­nă titlul de moş­te­ni­tor al tro­nu­lui nu prin înco­ro­na­re, ci doar prin tes­ta­men­tul sem­nat de tatăl său în 1502. Iar cu câţi­va ani mai devre­me, în apri­lie 1499, intri­gan­ta Sofia făcu­se totul ca Ele­na şi Dimi­trie să ajun­gă în dizgra­ţia lui Ivan al III-lea. Ea izbu­ti să declanşe­ze furia mare­lui cneaz împo­tri­va unor boie­ri din sui­ta Ele­nei, sugerându-i că aceş­tia îl pro­mo­vea­ză şi-l susţin pe Dimi­trie, viţă de valah, în ide­ea de a supu­ne în vii­tor cne­za­te­le ruseş­ti Ţării Mol­do­vei. În con­se­cinţă, cnea­zu­lui Sime­on Rea­po­lo­v­s­kii i se taie capul, cnea­zul Petri­ke­ev şi fiul său Vasi­le (cu rădă­ci­ni vala­he) sunt călu­gă­ri­ţi, iar cei­la­lţi boie­ri din sui­ta Voloşan­căi sunt întem­ni­ţa­ţi, ea şi Dimi­trie ajun­gând în beciu­ri­le Krem­li­nu­lui. După ce Vasi­le se izbă­veş­te, în 1505, de Ele­na, îl mai supor­tă pe Dimi­trie până în 1509, aces­ta stingându-se în închi­soa­re la doar 26 de ani.

Ast­fel, actu­a­la Rusie ne impu­ne nu doar embar­go­u­ri eco­no­mi­ce, pre­siu­ni poli­ti­ce şi ide­o­lo­gi­ce, ci ne tra­tea­ză şi ca pe niş­te vasa­li, pre­cum timp de trei seco­le fuse­se­ră ei pen­tru tătaro-mongoli. În plus, mai şi dena­tu­rea­ză ten­denţi­os şi gro­so­lan un tre­cut româ­ne­sc, des­pre care con­te­le lite­ra­tu­rii ruse L. Tols­toi recu­noş­tea, în 1854, că „des­ti­nul aces­tui popor e împle­tit din far­mec şi tris­teţe”.

Nicolae Rusu