Natalia Golobciuc: „Arta nu este o pâine”

Biju­te­ri­i­le sunt deta­li­ul care ne com­ple­tea­ză ținu­ta, ne fac uni­ci, accentuându-ne fru­mu­se­țea. De aceas­tă păre­re este Nata­lia Golob­ciuc, care a deve­nit cunos­cu­tă pen­tru biju­te­ri­i­le sale excep­țio­na­le, ieși­te din tipa­rul obiec­te­lor sime­tri­ce.

A des­co­pe­rit arta biju­te­ri­i­lor hand­ma­de în urmă cu un dece­niu, când a decis să con­fec­țio­ne­ze ceva unic, colo­rat pen­tru o pri­e­te­nă. „Era învă­ţă­toa­re şi eu eram nedu­me­ri­tă să văd cât de modest și fad se îmbra­că. Așa am decis să-i con­fec­țio­nez un pan­dan­tiv, pen­tru că învă­ță­to­rul este un exem­plu pen­tru cei mici. Anu­me ei și părin­ții tre­zesc dra­gos­tea pen­tru fru­mos și cre­a­ti­vi­ta­tea copi­i­lor”, poves­teș­te Nata­lia, așe­za­tă în antu­ra­jul mai mul­tor cutiu­țe cu măr­ge­lu­țe, flo­ri arti­fi­ci­a­le și dan­te­lu­țe.

Bijuteriile – amprenta personalității

A absol­vit Aca­de­mia de Muzi­că, Tea­tru și Arte Plas­ti­ce, Facul­ta­tea Diri­jor Coral. Tim­pul, însă, i-a ofe­rit o altă isto­rie. Mereu i-a plă­cut să cre­e­ze biju­te­rii, pe care să le poar­te nu doar la oca­zii, ci şi în fie­ca­re zi. „Mereu am fost alt­fel. Eram mai cre­a­ti­vă, mai rebe­lă. Carac­te­rul meu poa­te fi văzut și în biju­te­ri­i­le pe care le meș­te­resc. Evit să fac ceva stan­dard, sime­tric”, zâm­beș­te Nata­lia, amintindu-și de ado­les­cen­ța sa, când își con­fec­țio­na tot felul de acce­so­rii, care ieșeau în evi­den­ță în acei ani gri din peri­oa­da sovi­e­ti­că.

Când a înce­put să facă biju­te­rii, nu s-a gân­dit că va ajun­ge atât de depar­te. Făcea lucră­ri mai mult pen­tru cei dra­gi. Oda­tă, sora i-a foto­gra­fi­at toa­te lucră­ri­le şi le-a pos­tat pe un site de vân­ză­ri din stră­i­nă­ta­te. „După care mi-a spus: vezi cum reac­țio­nea­ză lumea? Uite câţi vor biju­te­ri­i­le tale! Aşa, fără să vreau, am înce­put un busi­ne­ss pe care pur şi sim­plu îl ador. Atun­ci am și înțe­les că nu sunt sin­gu­ra care s-a sătu­rat de lucru­ri bana­le, fără gust, comer­ci­a­li­za­te în maga­zi­ne. Toţi vor ceva care să le schi­țe­ze pro­fi­lul, per­so­na­li­ta­tea. Să fie ca o ampren­tă a tot ce simt și gân­desc”, ne spu­ne cu entu­zi­asm feme­ia.

„Lucrările își găsesc stăpânii”

A învă­țat sin­gu­ră, fără pro­fe­so­ri. „Încer­cam, expe­ri­men­tam, gre­șeam, dar nu cedam. Ori­când lucrez, am emo­ții, pen­tru că vreau să fac ceva bun”, sus­ți­ne Nata­lia. Ea recu­noaș­te că lucrea­ză în func­ție de dis­po­zi­ție, deo­a­re­ce doar așa reu­șeș­te să facă lucră­ri uni­ce. „Când sunt tris­tă, nu lucrez, pen­tru că vreau ca obiec­tul să fie încăr­cat doar cu ener­gie pozi­ti­vă. Mă implic total în tot ce fac, iar des­ti­na­ta­rul sim­te asta. El pri­meş­te ener­gia obiec­tu­lui meș­te­rit”, expli­că Nata­lia. Atun­ci când con­ce­pe mode­le­le de biju­te­rii, se gân­deş­te la per­soa­ne­le care le vor pur­ta, iar întâm­pla­rea face ca, de cele mai mul­te ori, sti­lul acce­so­ri­u­lui să se potri­veas­că cu firea omu­lui. „Mereu mă con­ving că lucră­ri­le își găsesc stă­pâ­nii”, zâm­beș­te meș­te­ri­ța.

Majo­ri­ta­tea mate­ri­a­le­lor cu care lucrea­ză le cum­pă­ră de pes­te hota­re: „Mai bine plă­tesc puțin mai mult, dar sunt sigu­ră că biju­te­ria va fi de bună cali­ta­te”.

Ate­li­e­rul și l-a cre­at chiar în casă. „Locu­in­ța mea este un ate­li­er. Toa­tă fami­lia, copi­ii, soțul și mota­nul se adu­nă în jurul meu atun­ci când lucrez”, zâm­beș­te Nata­lia Golob­ciuc.

Simboluri amprentate în bijuterii

„Arta nu este pâi­ne. Pâi­nea se mănân­că zi de zi, iar biju­te­ri­i­le sunt lucru­ri mai deo­se­bi­te, care au tim­pul lor. Cere­rea cum­pă­ră­to­ru­lui este ca un val. Într-o peri­oa­dă am mult de lucru, în altă peri­oa­dă, e liniș­te. Atun­ci îmi iau un răgaz”, ne spu­ne Nata­lia, tre­când cu mâna prin blă­ni­ța gri a mota­nu­lui coco­țat pe un sca­un. Ea recu­noaș­te că lucrul manu­al e migă­los și com­pli­cat. „Ade­sea spun că nu lucră­ri­le noas­tre sunt scum­pe, ci sala­ri­i­le oame­ni­lor sunt prea mici, încât nu-și per­mit să se alin­te cu lucru­ri fru­moa­se”, zice Nata­lia. Cu toa­te aces­tea, meș­te­ri­ța obser­vă că feme­i­le din Mol­do­va au deve­nit mai sti­la­te, mai sigu­re de fru­mu­se­țea lor. „Dacă, în urmă cu șap­te ani, feme­i­le pe care le întâl­neai pe stra­dă erau îmbră­ca­te în hai­ne de culo­ri sum­bre, cu for­me stric­te, acum mă bucur să le văd mai des­chi­se, mai ele­gan­te, mai împli­ni­te, mai sigu­re, iar o biju­te­rie bună mereu va accen­tua fru­mu­se­țea feme­ii, deli­ca­te­țea ei, ceea ce sim­te ea”, sub­li­ni­a­ză meș­te­ri­ța.

Acum câți­va ani, a obți­nut titlul de meș­ter popu­lar, după ce înce­pu­se să con­fec­țio­ne­ze biju­te­rii cu sim­bo­lu­ri­le noas­tre tra­di­țio­na­le, ușor sti­li­za­te. „Vreau să rea­duc tra­di­ți­i­le noas­tre în via­ța de zi cu zi. Am fost la tot felul de șeză­to­ri, am stu­di­at sem­ni­fi­ca­ția fie­că­rui sim­bol care apa­re pe ie. Așa am înce­put să fac biju­te­rii cu aces­te sim­bo­lu­ri, ținând cont de sem­ni­fi­ca­ția lor. Sunt liniș­ti­tă când știu că meda­li­o­nul, bră­ța­ra sau cer­ce­ii pe care îi fac vor adu­ce doar cli­pe fru­moa­se în via­ța celui care le poar­tă”, con­chi­de Nata­lia.