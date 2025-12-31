VIDEO Cea mai mare realizare și cel mai mare eșec al R. Moldova în 2025 | VOX

La finalul anului, am întrebat mai mulți chișinăuieni care a fost, în opinia lor, cea mai mare realizare și cel mai mare eșec al Republicii Moldova în 2025. Unii cetățeni au trecut la categoria realizări menținerea Republicii Moldova pe calea integrării europene, ca urmare a alegerilor parlamentare din septembrie, în timp ce printre eșecuri oamenii au enumerat costurile mari ale facturilor și veniturile mici din salarii și pensii.

Autoare: Cătălina Vasilian, reporteră-stagiară