VIDEO „Se începe falimentul masiv al agricultorilor”. Alexandr Slusari, directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, la Podcast ZdCe

Mai mulți fermieri au protestat în centrul capitalei, unde au adus zeci de tractoare pe care le-au parcat în fața Guvernului, în semn de nemulțumire față situația critică în care spun că se află, în contextul războiului din Ucraina și al scumpirilor la resurse. Au cerut ajutor din partea statului, care, după mai multe negocieri, le-a promis o parte din banii ceruți. Acum câteva zile au anunțat o pauză, pentru seceriș, dar spun că în continuare nu sunt mulțumiți de politicile statului în această situație.

Invitatul Podcast ZdCe este Alexandru Slusari, director executiv al organizației Asociația Forța Fermierilor, care a organizat manifestațiile de protest. El consideră că o mare parte din vină pentru această situație o are ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea.

„Organizația noastră, din august 2022, a început să bată alarma, noi am anticipat această casatrofă. Am avut zeci de întâlniri cu ministrul Agriculturii. Deja semnele catastrofei erau evidente: 2022 a fost un an secetos, s-a început războiul în Ucraina, agresiunea Federației Ruse împotriva țării vecine. A fost o lovitură pentru toată logistica, infrastructura, căile de export-import au fost afectate. Dar cel mai important lucru – s-au început scumpirile exorbitante la resursele necesare producerii agricole, la fertilizanți, pesticide, motorină, piesele de schimb. Și, în paralel, prețurile la producția agricolă, materie primă, au început să scadă dramatic. Chiar din toamna 2022.

Și noi am venit la domnul ministru și am spus care sunt soluțiile. Noi am început nu cu cele financiare. Am spus să fie introdusă starea excepțională, să ne gândim cum re-eșalonăm creditele, creanțele agricultorilor față de bănci, furnizori. Nu s-a vrut. Am propus să se adreseze către partenerii externi, cât nu e târziu, în vederea alocării unor fonduri europene pentru a sprijini agricultorii, în vederea depășirii crizei. Nu s-a făcut. Abia în luna iunie 2023, după 10 luni de când noi prima dată am sesizat problema, ministrul Agriculturii a mers la Bruxelles să solicite sprijin. Aici e cea mai mare întrebare: De ce s-a pierdut atâta timp?”, a spus Alexandr Slusari.