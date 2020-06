„Cimitirul” de copii din WC

Beniamin, 6 ani, decedat la Hâncești, la 28 mai 2020; Vitalin, un an și 8 luni, satul Zberoaia, Nisporeni, decedat la 1 aprilie 2016; Viorica, un an și 3 luni, orașul Ialoveni, decedată la 3 noiembrie 2017; O altă fată, un an și 8 luni, satul Semeni, Ungheni, decedată la 21 iunie 2015; Un alt băiat, 8 ani, Sângereii Noi, Sângerei, decedat la 4 octombrie 2018. Toți acești copii, dar și alții, au decedat în gropile toaletelor din curtea caselor familiilor lor. ZdG a discutat cu familiile acestor copii, le-a cunoscut durerea, și a încercat să afle ce s-a schimbat în aceste comunități din punctul de vedere al siguranței blocurilor sanitare.SHOW LESS