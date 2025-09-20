VIDEO „Dreptate” pentru Valeriu Boboc? | Sute de percheziții | Furtună ar putea rămâne fără cetățenia română și mii de conturi de TikTok blocate | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ

Oamenii legii au efectuat sute de percheziții în toată Moldova. Ce au descoperit aceștia, vă spunem în această ediție. Tot astăzi vorbim despre reținerea, după 10 ani, a unui fost polițist condamnat la închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc în aprilie 2009.

În această săptămână, autoritățile au efectuat sute de percheziții în mai multe dosare ce vizează coruperea electorală, finanțarea ilegală și spălarea banilor, fiind reținute mai multe persoane. Mai multe persoane, inclusiv factori de decizie afiliați unor formațiuni politice, ar fi recrutat alegători în schimbul unor sume de bani sau altor beneficii, pentru a-i determina să voteze în favoarea unui anumit partid politic. În cadrul acțiunilor de urmărire penală, au fost documentate tranzacții suspecte cu mijloace bănești, inclusiv în valută străină și monede virtuale, folosite pentru a camufla proveniența ilicită a banilor. Pe 16 septembrie, în urma descinderilor efectuate în capitală, autoritățile au ridicat peste 20 de milioane de lei. Pe 17 septembrie, Centrul Național Anticorupție a publicat o stenogramă care arată implicarea Rusiei în scheme documentate de oamenii legii de la Chișinău.

Tentative de corupere a alegătorilor moldoveni se înregistrează și în diasporă, potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției.

Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției: „Avem o diasporă foarte bine pregătită și mizăm că persoanele nu vor cădea pradă în aceste procese ilegale puse la cale de Federația Rusă prin interpuși. De asemenea, avem un schimb de informații cu colegii din afara țării, mă refer la partenerii și omologii mei din statele în care se atestă aceste intenții. Am anunțat autoritățile partenere despre aceste lucruri, comunicăm interinstituțional și în Republica Moldova pentru a stabili cum acționăm mai departe. Vorbim despre țările în care avem o diasporă masivă: România, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie”.

Percheziții au fost efectuate și la un trust media afiliat fugarului condamnat penal Ilan Șor.

Tot în această săptămână, 13 cetățeni ai R. Moldova ar fi fost cazați la un hotel din Iași, de unde ar fi contactat telefonic alegători din Republica Moldova, încercând să-i convingă să voteze, la alegerile parlamentare din 28 septembrie, pentru formațiunea condusă de socialistul Igor Dodon, care s-a aliat cu alte partide în blocul „Patriotic”, potrivit presei de peste Prut. Persoanele respective erau dotate cu laptopuri și căști, iar după ce au fost documentate de poliție, au părăsit hotelul, achitând integral cheltuielile de cazare, estimate la aproximativ 100 000 de lei românești. Carmena Lupei, purtătoarea de cuvânt a PSRM, a calificat informațiile publicate în presa română drept „o invenție ieftină”, susținând că acestea sunt utilizate „pentru a tensiona situația”.

În perioada iulie – septembrie 2025, platforma chineză TikTok a blocat 250 de mii de conturi de tip spam și 100 000 de conturi false. Acțiunile au avut loc în cadrul măsurilor luate de TikTok „pentru a preveni dezinformarea și tentativele de manipulare” a alegerilor parlamentare din R. Moldova, a precizat platforma chineză.

Victoria Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare”, afiliată lui Ilan Șor și candidată la alegerile parlamentare din 28 septembrie, riscă să rămână fără cetățenia română. Surse citate de Euronews spun că ar putea fi invocat un articol din legea cetățeniei române, care se aplică în cazul persoanelor care au pregătit sau au săvârșit fapte care constituie amenințări la adresa securității naționale a României. Euronews mai scrie că procedura de ridicare a cetățeniei este deja în derulare.

Iar fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de magistrați pe 15 septembrie. Totodată, alte 12 persoane au fost plasate după gratii pentru aceeași perioadă, două au fost plasate în arest la domiciliu, iar o persoană este cercetată în stare de libertate. Viorel Melnic a fost reținut la 7 septembrie în urma unor percheziții efectuate într-un dosar de finanțare ilegală a formațiunilor politice, corupere electorală și spălare de bani.

După 10 ani de la darea sa în căutare internațională, Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată tânărului Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, a fost reținut, marți, de oamenii legii, a dezvăluit ZdG. Bărbatul a fost găsit în podul casei sale din Chișinău, în urma unor percheziții efectuate la membrii grupării „Șor”. Fostul polițist avea rolul de coordonator și de convertire a criptomonedelor în numerar.

Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției: „După inițierea operațiunii – în cadrul căreia el asigura intermedierea proceselor de convertire și spălare de bani pentru gruparea criminală „Șor” – reținerea sa într-o fază incipientă ar fi dat peste cap întregul proces de documentare a activităților de spălare a banilor. Sau acest lucru îl documentăm în timp ca să ajungem la un punct final. Pentru a nu lăsa loc de interpretări, vreau să vă asigur că persoana s-a aflat sub monitorizarea continuă a organelor de drept”.

Ion Perju a fost condamnat, în martie 2015, la 10 ani de închisoare pentru omorul lui Valeriu Boboc, un tânăr de 23 de ani. Deși Perju a susținut că a fost făcut „țap ispășitor”, expertiza medico-legală a confirmat că se număra printre cei care l-au lovit cu picioarele pe Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009. El a negat că ar fi fost bărbatul îmbrăcat în albastru care, potrivit imaginilor video din acea noapte, lovea o persoană în fața Guvernului. „Nu cred că s-a făcut dreptate pentru Valeriu. Chiar Perju spunea, acum 10 ani, că este doar un „țap ispășitor”. Dar măcar el să răspundă”, a declarat mama lui Valeriu Boboc pentru Ziarul de Gardă. Femeia își exprimă regretul că soțul ei, tatăl lui Valeriu, a murit fără a apuca să vadă că a fost făcută dreptate pentru fiul lor, omorât în acea noapte a protestelor.

Constantin Țuțu, fost sportiv și deputat democrat, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia pe 22 iulie, s-ar afla în regiunea transnistreană a R. Moldova. Procurora Elena Cazacov a declarat că Țuțu a părăsit teritoriul Greciei și s-ar ascunde în stânga Nistrului, însă locul exact al acestuia nu este cunoscut.

Vești bune vin de peste ocean. Guvernul SUA a alocat 130 de milioane de dolari pentru construirea liniei electrice Strășeni-Gutinaș. Aceasta va avea o lungime de 190 km și va conecta direct R. Moldova la România și la rețeaua europeană. Autoritățile de la Chișinău susțin că linia electrică Chișinău–Vulcănești ar urma să fie finalizată în acest an. Pe lângă aceasta, R. Moldova va beneficia de două conexiuni de înaltă tensiune suplimentare: una în nord, pe segmentul Bălți–Suceava, aflată în prezent în faza de proiectare, și cealaltă în centrul țării, pe traseul Strășeni–Gutinaș.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. La fel, în instanță a fost trimis și un grup de 22 de persoane, printre care și Horațiu Potra, liderul unei grupări de mercenari. Procurorul general al României, Alex Florența, a avertizat zilele trecute că România se confruntă cu cel mai grav caz de siguranță națională din ultimii 35 de ani. Potrivit oficialului, patru companii cu legături în Federația Rusă au derulat acțiuni în timpul campaniei electorale și a alegerilor prezidențiale din 2024, având scopul de „a modela opinia publică”.

Secretarul general al ONU, António Guterres, nu vede perspective pentru progrese pe termen scurt în ceea ce privește încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Declarațiile au fost făcute în ajunul celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. „Poziția noastră este foarte clară – avem nevoie de o încetare imediată a focului, dar o încetare a focului care să conducă la o soluție bazată pe dreptul internațional”, afirmă Guterres. Între timp, președintele Volodimir Zelenski a anunțat joi că forțele ucrainene au eliberat 7 localități și un teritoriu de 160 de km pătrați în urma unei contraofensive lansate împotriva trupelor ruse în regiunea Donețk.

Zilele trecute, Ziarul de Gardă a publicat a doua parte a investigației Armata digitală a Kremlinului. În ultimele luni, rețeaua de trolli plătită „direct de la Moscova", numită „InfoLider", s-a extins, iar în preajma și în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, și-a intensificat atacul cu narațiuni propagandistice pe rețelele de socializare. Printre „infolideri" a fost și jurnalista ZdG Măriuța Nistor, care a utilizat un pseudonim – Ludmila. Pentru activitatea din rețea ea a fost remunerată de două ori în criptomonede, cu echivalentul a circa 130 de dolari SUA.




