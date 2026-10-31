LIVE TEXT Sistemele de apărare aeriană au doborât 105 din cele 134 de drone rusești lansate asupra Ucrainei în cursul nopții. Război în Ucraina, ziua 1711

UPDATE 09:30 Forțele de apărare aeriană ale Ucrainei au neutralizat 105 dintre cele 134 de drone lansate de forțele de invazie ruse împotriva Ucrainei începând cu seara zilei de 30 octombrie. Potrivit agenției Ukrinform, Comandamentul Forțelor Aeriene Ucrainene a comunicat acest lucru pe Telegram.

Începând cu ora 18:00, vineri, 30 octombrie, forțele ruse au atacat Ucraina cu 134 de drone de atac, inclusiv drone Shahed (dintre care 72 cu propulsie cu reacție), drone Gerbera și drone-momeală de tip Parodiya. Acestea au fost lansate din direcțiile Oryol, Kursk, Shatalovo și Millerovo din Rusia, precum și din Donetsk, aflat sub ocupație temporară, și Hvardiiske, din Crimeea.

Atacul aerian a fost respins de avioane, unități de rachete antiaeriene, unități de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și de grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Conform datelor preliminare, până la ora 8:30, sâmbătă, 31 octombrie, apărarea antiaeriană a doborât sau a neutralizat 105 drone.

Mai multe drone de atac rămân în spațiul aerian deasupra Ucrainei, iar operațiunile de luptă sunt în desfășurare.

Au fost înregistrate lovituri ale dronelor în 20 de locații, iar resturile țintelor doborâte au căzut în 10 locații.