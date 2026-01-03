TOPUL celor mai vizionate materiale video publicate de ZdG în 2025 | Investigații sub acoperire, reportaje, mărturii ale celor care și-au vândut voturile

Pe parcursul anului 2025, Ziarul de Gardă a produs și publicat, pe canalul de youtube, 374 de materiale video lungi și 221 de tip short. Investigațiile, reportajele, emisiunile de știri și podcasturile ZdG au generat, în 2025, peste 6 milioane de vizionări de la privitori din R. Moldova, România, Italia, Germania, Marea Britanie.

Vedeți mai jos TOP 5 cele mai vizionate materiale video publicate de ZdG pe youtube în 2025:

1. Armata digitală a Kremlinului, cu tunurile pe R. Moldova | Investigație sub acoperire (190 de mii de vizionări)

2. Moarte misterioasă la Florești. Un tânăr agricultor, găsit împușcat pe un deal (130 de mii de vizionări)

3. Mărturiile celor care au fost amendați pentru că și-au vândut votul (90 de mii de vizionări)

4. Armata digitală a Kremlinului (II). Salarii în crypto, partidul prieten și inamicul declarat (89 de mii de vizionări)

5. Satul cu primar inculpat și o familie care vrea dreptate pentru fiul lor: „Eu nu-mi vând copilul” (81 de mii de vizionări)

În cei 15 ani de când ZdG este prezentă pe youtube, au fost publicate 3 837 de materiale lungi și 439 de materiale de tip short. În total, clipurile publicate pe canalul ZdG au adunat aproape 34 de milioane de vizionări. Topul „all time” al materialelor publicate pe canalul de youtube al ZdG:

1. Alcoolicii. Învinși și învingători (1,65 milioane de vizionări, publicat în 2016)

2. Se prefac bolnavi pentru a obține mila trecătorilor | Cerșetori fără mască (1,16 milioane de vizionări, publicat în 2019)

3. ÎN SLUJBA MOSCOVEI. Trei luni printre „robii” lui Șor | Investigație ZdG sub acoperire (487 de mii de vizionări, publicat în 2024)

4. Cum a fost fraudat referendumul. Rețeaua lui Șor, de partea lui Stoianoglo | ÎN SLUJBA MOSCOVEI (II) (329 de mii de vizionări, publicat în 2024)

5. Acasă la Maia Sandu (277 de mii de vizionări, publicat în 2016)

