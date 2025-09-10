SINTEZA ELECTORALĂ „Țara plină de gălbeneață”? Dinu Plîngău, înregistrat? Costiuc, „urmărit” de Poliție

În spațiul public a apărut o înregistrare audio, autenticitatea căreia nu a fost confirmată, dar nici infirmată, în care Dinu Plîngău, fost lider al Platformei DA, acum candidat pe lista PAS la parlamentare, spune că s-ar putea separa de acest partid dacă, citez: „PAS are majoritatea și nu împarte funcțiile”. Partidul Acțiune și Solidaritate a venit cu o reacție și a calificat înregistrarea drept o provocare, făcând apel la unitate. Dinu Plîngău a transmis același mesaj. „Tentativa de a induce ideea că nu suntem uniți a eșuat. Muncim împreună pentru o majoritate”, a comentat Plîngău.



„Toată țara e plină de gălbineață. De unde bani pentru atâta publicitate?”. Aceasta a fost întrebarea lui Ion Ceban, candidat pe lista Blocului Alternativa, într-o emisiune, fiind nemulțumit de faptul că PAS ar avea multă publicitate electorală, care ar necesita „cheltuieli enorme”. Radu Marian a menționat că, doar în 2025, PAS a avut peste 1 160 de donatori voluntari.

De aproximativ o săptămână, liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, cutreieră R. Moldova cu un autocar pentru a face campanie electorală. Aceștia intră cu el în localități, inclusiv pe drumuri unde există indicatoare rutiere care interzic circulația vehiculelor de mare tonaj. În rezultat, Poliția aplică amenzi, iar Costiuc filmează totul și acuză guvernarea de intimidare. După episoadele de la Edineț și Ocnița, situația s-a repetat la Bălți.

„Partidul Nostru”, condus de Renato Usatîi, a anunțat excluderea candidatei Stela Vlas din lista electorală a partidului, din motiv că a candidat în 2023 la funcția de primar a satului Șolcani, din raionul Soroca, pe listele Partidului „Șansă”, condus de Alexei Lungu, afiliat fugarului Ilan Șor.

Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat, urmează să se întoarcă în R. Moldova pe 25 septembrie, cu doar 3 zile înaintea alegerilor parlamentare. Cel puțin asta a declarat pentru presă ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.

În video de mai jos găsiți, pe scurt, informații despre cele mai importante evenimente de miercuri, 10 septembrie, din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.