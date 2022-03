Zelensky a discutat cu Charles Michel: „Așteptăm semnale pozitive legate de acceptarea Ucrainei în UE”

Președintele Urcainei, Volodimir Zelensky, a discutat astăzi, 2 martie, cu președintele Consiliului European, Charles Michel, despre situația din Ucraina și referitor la cererea de aderare la Uniunea Europeană, pe care țara sa a depus-o acum două zile, la 28 februarie.

„Sunt în contact permanent cu prietenul nostru de încredere, Charles Michel. Am discutat despre situația actuală pe câmpul de luptă și despre eforturile diplomatice. Așteptăm semnale pozitive legate de acceptarea Ucrainei în UE”, a scris Zelensky pe Twitter.

I’m in constant contact with our trusted friend @eucopresident . We discussed the current situation on the battlefield and diplomatic efforts. Waiting for the positive signals about Ukraine’s membership in the #EU . 🇺🇦➡️🇪🇺

La rândul său, președintele Consiliului European a exprimat „admirație pentru curajul de care el (n.red.: Volodimir Zelensky) și poporul Ucrainei dau dovadă, pentru a rezista în fața agresiunii brutale rusești. UE va continua să ofere asistență și sprijin fără precedent Ucrainei”, a subliniat Charles Michel.

Keeping close contact with president @ZelenskyyUa



Admiration for the bravery he and the people of #Ukraine are displaying resisting the brutal Russian aggression.



The #EU will continue to provide unprecedented assistance and support to #Ukraine pic.twitter.com/hW4qmzjjPm