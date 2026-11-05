Zelenski speră că rezultatul alegerilor din SUA va genera mai mult ajutor pentru Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri, 4 noiembrie, într-un interviu acordat, că speră că câștigurile democraților în alegerile intermediare din SUA vor genera mai mult ajutor pentru Ucraina în războiul său cu Rusia, care durează de 4 ani și jumătate, scrie Reuters.

Zelenski a declarat pentru televiziunea germană ZDF că speră că schimbările provocate de preluarea controlului asupra ambelor camere ale Congresului de către democrați anul viitor vor fi în avantajul Kievului.

„Sunt, de asemenea, recunoscător republicanilor, dar democrații vorbesc foarte clar despre sprijinirea Ucrainei și acordarea de asistență Ucrainei. Ei vorbesc despre reînnoirea legăturii dintre Statele Unite și Europa. Prin urmare, există speranța că va apărea un echilibru de putere și că vom primi mai mult sprijin”, a declarat Zelenski în comentariile furnizate în germană de ZDF înainte de difuzarea interviului.

Zelenski a spus că mai mult ajutor american ar putea avea un efect asupra președintelui rus Vladimir Putin.

„Dacă Congresul vorbește acum despre un sprijin financiar puternic sau o asistență militară, așa cum face și demonstrează Europa astăzi, atunci acesta va fi ceva pozitiv care va avea un impact asupra lui Putin”, a declarat acesta.

Reuters scrie că Zelenski a depus eforturi pentru a îmbunătăți o relație inegală cu președintele american Donald Trump, în special după o întâlnire din Biroul Oval din februarie 2025, când președintele ucrainean a fost acuzat că este „nerecunoscător” pentru asistența americană.

În ultimele săptămâni, Trump a făcut mai multe acțiuni favorabile Rusiei, inclusiv un acord pentru importul de motorină rusească și relaxarea sancțiunilor.

Însă discuțiile trilaterale conduse de SUA cu Ucraina și Rusia urmează să fie reluate săptămâna viitoare, după o pauză de câteva luni.

Emisarul prezidențial american Steve Witkoff a declarat luni că Statele Unite vor reuni delegații din Ucraina și Rusia la Abu Dhabi în perioada 10-11 noiembrie pentru a discuta despre încheierea războiului împotriva Ucrainei, acordurile de securitate postbelice și dezescaladarea tensiunilor.

În alte comentarii publicate de ZDF, Zelenski a discutat despre accesul la sistemul de sateliți Starlink al companiei SpaceX a lui Elon Musk, companie și rezerve cu privire la viziunea lui Musk asupra războiului.