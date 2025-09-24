„Rusia încearcă să facă Moldovei ceea ce Iranul a făcut odată Libanului. Răspunsul global este insuficient. Am pierdut deja Georgia în Europa. Lumea a ignorat anterior nevoia de asistență a Georgiei după atacul Rusiei. Nu ar costa nimic Europa să sprijine Moldova”, declarațiile îi aparțin președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un discurs susținut la Adunarea Generală a ONU, scrie Novaya Gazeta Europa.

La fel, președintele Ucrainei a declarat că dreptul internațional nu funcționează pe deplin „decât dacă ai prieteni sau arme puternice. Ce pot aștepta cu adevărat Sudanul, Somalia, Palestina sau orice alt popor care trăiește în război de la ONU? Decenii de simple declarații”, a menționat Zelenski.

La fel, Volodimir Zelenski a menționat că acum un an a avertizat comunitatea internațională cu cu privire la riscurile unui accident radioactiv din cauza ocupării centralei nucleare Zaporijia. „Nimic nu s-a schimbat. Ieri, centrala a suferit o altă pană de curent. Și Rusia continuă să o bombardeze. Pentru că, dacă instituțiile internaționale sunt atât de slabe, nebunia continuă”, a spus Zelenski.