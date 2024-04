Zelenski, despre atacul Iranului asupra Israelului: „Ucraina cunoaște oroarea dronelor Shahed”

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a condamnat atacul Iranului asupra Israelului, spunând că ţara sa înţelege „oroarea” dronelor iraniene, folosite şi de Rusia în invazia din Ucraina.

Ukraine condemns Iran’s attack on Israel using “Shahed” drones and missiles. We in Ukraine know very well the horror of similar attacks by Russia, which uses the same “Shahed” drones and Russian missiles, the same tactics of mass air strikes.



Every effort must be made to prevent…