Volodimir Zelenski a calificat atacul asupra depozitelor Wildberries drept un „răspuns la loviturile rusești asupra infrastructurii civile din Ucraina”. Președintele Ucrainei a declarat acest lucru într-o postare pe Telegram, în care a comentat atacurile masive ale Ucrainei asupra Rusiei de noaptea trecută.

Potrivit liderului de la Kiev, centrele logistice Wildberries erau utilizate de Rusia „pentru a asigura livrările de componente supuse sancțiunilor, necesare producției de drone și echipamente de navigație”.

„Astăzi, sancțiunile noastre cu rază lungă de acțiune au avut efect în trei direcții pe teritoriul rus, precum și pe teritoriul nostru ocupat temporar și pe mare. În special, ca răspuns la atacurile rusești asupra infrastructurii noastre civile, asupra orașelor și regiunilor noastre, au fost lovite două obiective logistice importante – în regiunile Moscovei și Tambov, la o distanță de peste 500 și aproximativ 700 km de linia frontului. Acestea erau utilizate de agresor pentru a asigura livrările de componente supuse sancțiunilor, necesare producției de drone și echipamente de navigație. De asemenea, a fost lovită și o instalație petrolieră”, a declarat el.

Potrivit Meduza, în iulie 2021, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a instituit, printr-un decret prezidențial, sancțiuni împotriva celui mai mare magazin online rus, Wildberries.

Sancțiunile au fost impuse din cauza vânzării de „propagandă rusă” și a uniformelor militare rusești, a declarat ministrul Culturii și Politicii Informaționale al Ucrainei de atunci, Alexandru Tkacenko.

„Un retailer din Federația Rusă, care, printre altele, vindea propagandă rusă și uniforme ale soldaților ruși, nu va mai putea opera în Ucraina. Este vorba despre Wildberries”, a scris ministrul pe canalul său de Telegram, adăugând că „tezele, cărțile și povestirile antiucrainene nu au ce căuta în Ucraina”. Pe site-ul magazinului online, după cum a relatat UNIAN, au fost găsite tricouri cu portretele președintelui rus Vladimir Putin, precum și articole vestimentare cu simbolistica Poliției și a trupelor aeropurtate din Rusia. Comisia Națională pentru Televiziune și Radio din Ucraina a subliniat că retailerul comercializează „un număr semnificativ de cărți cu un conținut antiucrainean pronunțat”.

Au fost vizați de sancțiuni fondatorii Wildberries, Tatiana Kim și soțul ei de atunci, Vladislav Bakaliciuk. Pe lângă aceștia, în pachetul de sancțiuni au fost incluși directorul pentru dezvoltarea tehnologiilor informaționale al Wildberries, Andrei Reviașko, și șeful departamentului „Cărți” din cadrul Wildberries, Alexei Kuzmenko. Autoritățile ucrainene au decis să le blocheze activele din Ucraina, le-au interzis să scoată active din țară și au suspendat îndeplinirea obligațiilor economice și financiare.

Atac ucrainean masiv asupra Rusiei

Aproape 380 de drone ucrainene au atacat 19 regiuni din Rusia și Crimeea anexată, a anunțat Ministerul Apărării. Au fost vizate o bază petrolieră și centrele logistice ale platformei de comerț electronic Wildberries din regiunile Moscovei și Tambov. Șapte persoane au murit și 50 au fost rănite.

Reacția directoarei Wildberries

Tatiana Kim, directoarea Wildberries, a comentat atacurile de dimineață ale dronelor ucrainene asupra depozitelor companiei.

„O noapte îngrozitoare, evenimente îngrozitoare pentru compania noastră și pentru țara noastră. Este o durere care nu poate fi descrisă în cuvinte. Transmit condoleanțe tuturor rudelor și celor apropiați ai celor care și-au pierdut viața; le vom oferi cu siguranță ajutor familiilor lor. Le vom acorda victimelor tot sprijinul necesar. Pe măsură ce vom primi informații, vă vom ține la curent prin canalul oficial al serviciului de presă”, a scris ea.

Antreprenoarea nu a precizat dacă se va acorda sprijin vânzătorilor ale căror produse au fost distruse sau avariate. Nici amploarea pagubelor nu este precizată.

La începutul lunii iulie, platforma de comerț electronic Wildberries și-a actualizat contractul de ofertă. Conform noii versiuni, platforma nu își ia răspundere pentru despăgubirea mărfurilor distruse de echipamente militare, inclusiv de drone.