VIDEO Incendiu în regiunea Moscovei, fum dens în capitală și zeci de răniți: consecințele atacului masiv al Ucrainei asupra Rusiei

Aproape 380 de drone ucrainene au atacat 19 regiuni din Rusia și Crimeea anexată, a anunțat Ministerul Apărării. Au fost vizate o bază petrolieră și centrele logistice ale platformei de comerț electronic Wildberries din regiunile Moscovei și Tambov. Șapte persoane au murit și 50 au fost rănite.

Dronele au fost interceptate deasupra regiunilor Tambov, Tver, Pskov, Volgograd, Leningrad, Vladimir, regiunii Moscovei, precum și deasupra Mării Azov și a Mării Negre. Dintre acestea, circa 370 de drone s-au îndreptat spre regiunea Moscova, majoritatea fiind însă doborâte la distanță mare, a scris primarul capitalei rusești, potrivit Novaia Gazeta Europe.

În urma atacului cu drone asupra depozitului Wildberries din Elektrostal, lângă Moscova, 24 de persoane au fost rănite, a informat guvernatorul regiunii Moscovei. O parte dintre acestea se află în stare gravă.

Alte două persoane au fost rănite în Noginsk — acolo arde o bază petrolieră. Aceasta este utilizată pentru depozitarea, transbordarea, umplerea și încărcarea produselor petroliere ușoare, scrie Astra.

Fumul provenit de la incendii este vizibil la aeroportul Domodedovo, situat la aproximativ 50 km de Noginsk și Elektrostal.

În regiunea Tambov, dronele au lovit depozitul Wildberries din Kotovsk; șapte angajați au murit, iar alți 25 de oameni au fost răniți, a declarat guvernatorul Evgheni Pervîșov.

În Vladimir, o dronă a lovit un bloc de locuințe cu mai multe etaje; nu există victime, a declarat guvernatorul Alexandr Avdeev. O parte dintre locatari au fost evacuați.

Tatiana Kim, directoarea Wildberries, a comentat atacurile de dimineață ale dronelor ucrainene asupra depozitelor companiei.

„O noapte îngrozitoare, evenimente îngrozitoare pentru compania noastră și pentru țara noastră. Este o durere care nu poate fi descrisă în cuvinte. Transmit condoleanțe tuturor rudelor și celor apropiați ai celor care și-au pierdut viața; le vom oferi cu siguranță ajutor familiilor lor. Le vom acorda victimelor tot sprijinul necesar. Pe măsură ce vom primi informații, vă vom ține la curent prin canalul oficial al serviciului de presă”, a scris ea.

Antreprenoarea nu a precizat dacă se va acorda sprijin vânzătorilor ale căror produse au fost distruse sau avariate. Nici amploarea pagubelor nu este precizată.

La începutul lunii iulie, platforma de comerț electronic Wildberries și-a actualizat contractul de ofertă. Conform noii versiuni, platforma nu își ia răspundere pentru despăgubirea mărfurilor distruse de echipamente militare, inclusiv de drone.