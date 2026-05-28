Zece cetățeni străini urmează a fi îndepărtați de pe teritoriul R. Moldova: au fost documentați în cadrul unor cauze penale de organizarea migrației ilegale

Zece cetățeni străini, documentați în cadrul unor cauze penale de organizarea migrației ilegale săvârșite de un grup criminal organizat, au fost plasați în custodie publică, anunță Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) într-un comunicat. Aceștia urmează să fie îndepărtați de pe teritoriul R. Moldova.

La data de 27 mai 2026, în baza demersurilor înaintate de către Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) către Judecătoria Bălți, sediul central, a fost dispusă plasarea în custodie publică a 5 cetățeni ai Sri Lanka și 5 cetățeni ai Nepalului.

Străinii au fost identificați ca urmare a acțiunilor comune desfășurate de angajații Direcției Regionale Nord a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) și ai Direcției Regionale Vest a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

„Aceștia au fost documentați în cadrul unor cauze penale pornite pentru organizarea migrației ilegale săvârșite de un grup criminal organizat, fiind stabilită implicarea lor în tentativa de trecere ilegală a frontierei de stat în luna mai 2026”, se arată în comunicatul IGM.

În privința străinilor urmează a fi întocmite actele necesare pentru îndepărtarea acestora de pe teritoriul R. Moldova.

IGM reiterează că „respectarea regulilor de intrare, aflare și ședere în R. Moldova este obligatorie pentru toți cetățenii străini, iar încălcările legislației atrag aplicarea măsurilor prevăzute de lege”.