ZdGust.md | Macrou scumpit peste noapte: explicațiile Norvegiei, al doilea cel mai mare exportator de pește din lume

În ultimele zile, prețul macroului a sărit în unele magazine din Moldova peste 300 de lei pe kilogram, stârnind discuții aprinse pe rețelele de socializare. Importatorii locali invocă creșterea costurilor pentru noile loturi, iar autoritățile norvegiene atrag atenția că majorarea este alimentată de reducerea drastică a capturilor și de dublarea prețului mediu plătit pescarilor față de 2024.

Situația ar fi fost declanșată după ce Comisia Europeană a propus Consiliului UE reducerea semnificativă a cotelor de captură pentru sezonul 2025/2026 la anumite specii de pește marin, inclusiv macroul.

Într-un comunicat al Consiliului Norvegian pentru Produse din Pește și Fructe de Mare (Norwegian Seafood Council), publicat la începutul lunii noiembrie, se arată că valoarea exporturilor de macrou din Norvegia a scăzut în octombrie 2025 cu 47%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar volumul exporturilor s-a redus cu 71%.

