ZdGust.md | Din Chișinău – în vitrinele Prada și Burberry: povestea genților de lux „Made in Moldova”

Acum 35 de ani, trei frați – Tudor, Pavel și Gheorghe Tanas – au pornit o afacere de familie într-un mic atelier din Chișinău, cu doar 18 angajați, cusând primele genți din stofă pentru intermediari străini, în special italieni. Astăzi, companiile TiTiTi&C și Il Ponte sunt nume recunoscute în industria europeană a articolelor din piele, iar gențile lor ajung în vitrinele unor branduri internaționale de lux precum Prada, Montblanc sau Burberry, demonstrând că în Republica Moldova se poate crea marochinărie de top la standarde internaționale.

„Am pornit fără bani, fără experiență… doar cu dorința de a munci cinstit”, își amintește Tudor Tănase, singurul dintre cei trei fondatori care mai este în viață.

