Zboruri speciale de calibrare a echipamentelor de navigație aeriană, deasupra Chișinăului. Detalii de la Î.S. „MOLDATSA”

Duminică, în intervalul orelor 10:00 – 19:00, deasupra municipiului Chișinău vor fi efectuate zboruri speciale de calibrare a echipamentelor de navigație aeriană. Anunțul a fost făcut de Î.S. „MOLDATSA”.

Potrivit întreprinderii, aceste zboruri au scopul verificării și calibrării sistemului de aterizare instrumentală ILS Categoria III. Procedura este obligatorie conform cerințelor Organizației Internaționale a Aviației Civile (ICAO) și este efectuată de două ori pe an pentru a asigura siguranța maximă a operațiunilor aeriene.

„În cadrul acestor proceduri tehnice, aeronava de calibrare va efectua mai multe treceri repetitive deasupra municipiului Chișinău, la diferite altitudini și traiectorii specifice procesului de verificare”, a precizat Î.S. „MOLDATSA”.

Compania a subliniat că activitățile sunt esențiale pentru menținerea standardelor internaționale de siguranță și pentru funcționarea corectă a sistemelor de navigație aeriană.

