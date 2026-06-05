Vremea se încălzește în centrul și sudul țării. Care sunt temperaturile prognozate de SHS pentru 5 iunie

Pentru data de 5 iunie, pe arii extinse se așteaptă cer noros pe întreb teritoriul R. Moldova, potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS). Minimele nocturne vor înregistra +12°C, iar maximele diurne vor varia între +28°C.

Vântul va sufla din sud-est slab până la moderat vineri ziua, iar pe arii extinse se prevăd intensificări de 18 km/h.

În centru, temperatura minimă nocturnă va fi de +15°C, iar maximele diurne vor varia între +27°C.

În nordul țării ziua se vor înregistra maxim +24°C, iar noaptea +12°C.

În sudul R. Moldova vremea va fi puțin mai caldă. Termometrele vor indica maxim +28°C, iar noaptea temperatura minimă va fi de +15°C.