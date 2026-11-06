Vremea posomorâtă revine: prognoza meteo pentru vineri, 6 noiembrie

Vineri, 6 noiembrie, vremea va fi răcoroasă predominant instabilă în nordul și centrul țării, unde sunt prognozate ploi slabe, potrivit prognozei publicate deAutoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM).

În nord, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 5°C, iar în centru la 8°C.

În sudul țării, cerul va fi noros, iar valorile termice vor fi mai ridicate, cu maxime de până la 10°C.

Vântul va sufla din nord-vest, cu viteze de până la 37 km/h, în toate regiunile.