Vreme caldă în weekend: Termometrele vor indica până la 28°C sâmbătă

Sâmbătă, 19 septembrie, vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării, cu cer variabil și temperaturi maxime de +28 de grade Celsius, conform prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM).

În nord se prevede cer variabil, iar temperaturile vor ajunge la 24°C. Vântul va sufla din nord-vest cu viteza de până la 18 km/h, iar umiditatea aerului va ajunge la 70%.

În centrul țării termometrele vor indica până la 26°C, iar vântul va sufla din nord-vest cu viteza de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de aproximativ 60%.

În sudul țării, cerul va fi variabil, iar valorile termice vor ajunge la 28°C. Vântul va sufla din nord-vest cu viteza de până la 9 km/h, iar umiditatea va fi de aproximativ 65%.