Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Vreme caldă în weekend: Termometrele…

Vreme caldă în weekend: Termometrele vor indica până la 28°C sâmbătă

Sursa: cdn.knd.ro
Sursa: cdn.knd.ro

Sâmbătă, 19 septembrie, vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării, cu cer variabil și temperaturi maxime de +28 de grade Celsius, conform prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM).

Urmărește ZdG în Google News Adaugă ZdG ca sursă preferată

În nord se prevede cer variabil, iar temperaturile vor ajunge la 24°C. Vântul va sufla din nord-vest cu viteza de până la 18 km/h, iar umiditatea aerului va ajunge la 70%.

În centrul țării termometrele vor indica până la 26°C, iar vântul va sufla din nord-vest cu viteza de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de aproximativ 60%.

În sudul țării, cerul va fi variabil, iar valorile termice vor ajunge la 28°C. Vântul va sufla din nord-vest cu viteza de până la 9 km/h, iar umiditatea va fi de aproximativ 65%.

Citește și

Tag-uri:
Distribuie articolul: