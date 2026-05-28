Votat în lectură finală: copiii cu dizabilități vor beneficia anual de un ajutor financiar suplimentar. Când intră în vigoare documentul

Copiii cu dizabilități vor beneficia anual, în luna iunie, de un ajutor financiar suplimentar în valoare de 3 000 de lei. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost votat în lectura a doua de 84 de deputați și intră în vigoare la 1 iunie 2026.

Potrivit unui comunicat al Parlamentului, de acest sprijin financiar vor beneficia 13 582 de copii.

„Plata va fi acordată automat, fără necesitatea depunerii unei cereri. Pentru implementarea proiectului, din bugetul de stat vor fi alocate peste 41 de milioane de lei”, precizează Legislativul.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, acesta urmărește consolidarea protecției sociale pentru familiile care îngrijesc copii cu dizabilități, prin compensarea cheltuielilor suplimentare legate de îngrijire, recuperare, mobilitate și integrare socială. Totodată, inițiativa are drept scop îmbunătățirea nivelului de trai și promovarea incluziunii sociale a copiilor cu nevoi speciale.

Potrivit legislației, copiii cu dizabilități beneficiază, până la împlinirea vârstei de 18 ani, de o alocație socială echivalentă cu pensia minimă pentru persoanele cu nevoi speciale. În prezent, copiii cu dizabilități severe primesc o alocație lunară de 2 448,50 de lei, cei cu dizabilități accentuate – 2 285,27 de lei, iar copiii cu dizabilități medii – 1 632,34 de lei.