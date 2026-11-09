„Vom sădi împreună mulți copaci”. Ceban anunță că elevii din Chișinău vor avea zi scurtă pe 20 noiembrie. Directoarea Asociației „Părinți Solidari”: „Imixtiune în procesul educațional”

Elevii din municipiul Chișinău vor avea zi scurtă vineri, 20 noiembrie, urmând să fie mobilizați pentru a sădi copaci pe teritoriul Chișinăului. Anunțul a fost făcut luni, 9 noiembrie, de primarul capitalei, Ion Ceban. Directoarea Asociației „Părinți Solidari”, Ala Revenco, avertizează că astfel de inițiative reprezintă, de fapt, o „imixtiune în procesul educațional”.

„Pe 20 noiembrie va fi zi scurtă la școală, ora ecologică. Vom sădi împreună mulți, mulți copaci. Primăria municipiului Chișinău a procurat peste 15 mii de pomi fructiferi și vom face împreună ora ecologică. În această perioadă, noi sădim mii de copaci și arbuști pe teritoriul orașului, iar împreună cu elevii, la fel ca la Marea Curățenie, ne mobilizăm să facem orașul nostru mai verde. Avem câteva scopuri în acest sens, ajutăm și producătorii autohtoni (…)”, a spus Ceban.

Contactată de ZdG, Ala Revenco, directoarea Asociației „Părinți Solidari”, subliniază că asemenea inițiative sunt de fapt o „imixtiune în procesul educațional”.

„Ea (inițiativa, n.r.) este benefică, dar nu trebuie să vină cu ordine de sus, într-o anumită zi sau oră. Instituția singură își poate organiza astfel de activități, fără ca să fie perturbat procesul educațional (…). Este o imixtiune în procesul educațional. Când astfel de situații se repetă frecvent, cu atât mai mult sunt periculoase pentru procesul educațional. Dacă activitățile ecologice sunt benefice, școala trebuie implicată în ele, dar fără a face cadru de promovare pentru Primărie și primar (…)”, a declarat Ala Revenco.

Și pe 27 martie, elevii din municipiul Chișinău au participat doar la primele patru lecții. Propunerea de scurtare a programului școlar a venit tot din partea primarului lui Ceban, în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău. În schimb, elevii au fost implicați în „activități de menținere a curățeniei și amenajare a spațiului” din curțile instituțiilor de învățământ. Edilul a subliniat că inițiativa urmărește să încurajeze „socializarea, responsabilitatea și educația ecologică” și a promis că elevii nu urmau să fie puși la „munci grele”. „Copiii pot face curățenie în ograda școlii, dar nu în timpul orelor”, a spus aceasta, a declarat atunci Ala Revenco.

Direcției Generală Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău i-a revenit obligația de a anunța directorii din instituțiile de învățământ despre propunerea primarului Ion Ceban.