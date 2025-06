Volodimir Zelenski și Donald Trump au discutat în cadrul summitului NATO de la Haga

Volodimir Zelenski a declarat că a discutat cu Donald Trump în cadrul întâlnirii de miercuri, 25 iunie, în marja summitului NATO de la Haga. În urma întâlnirii, liderul ucrainean a declarat că a vorbit cu Trump despre „situația de pe câmpul de luptă, iar Putin cu siguranță nu câștigă”.

În cadrul summitului NATO de la Haga, Donald Trump și Volodimir Zelenski s-au reîntâlnit și au dicutat. Președintele ucrainean a declarat că întâlnirea a fost „substanțială” și că cei doi au discutat despre cum „să ne protejăm poporul”.

Am discutat cu președintele despre protecția poporului nostru, în principal despre achiziționarea de sisteme americane de apărare aeriană pentru a acoperi orașele, poporul, bisericile și infrastructura noastră. Ucraina este gata să cumpere aceste echipamente și să sprijine producătorii americani de arme. Europa poate ajuta. De asemenea, am vorbit despre o posibilă coproducție de drone. Ne putem consolida reciproc. I-am povestit președintelui despre cum au decurs ședințele echipei tehnice de la Istanbul și schimburile de prizonieri și cadavre. Rusia ne-a predat cadavrele propriilor morți. Acum, la Kiev, se efectuează examinări pentru a le găsi rudele.

Am vorbit despre situația de pe câmpul de luptă. Putin cu siguranță nu câștigă. I-am prezentat președintelui faptele despre ceea ce se întâmplă cu adevărat pe teren. Vă mulțumesc pentru întâlnire și sprijin. Vă mulțumesc pentru cuvintele cu adevărat frumoase despre poporul nostru. Vom continua să lucrăm”, a scris Zelenski în mesajul său din urma întâlnirii cu Trump.

Donald Trump a abordat pe scurt războiul din Ucraina în timpul discursului său, spunând: „Să sperăm că îl vom rezolva”.

El a cotinuat să repete remarcile pe care le-a făcut de mai multe ori înainte, spunând că „nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată, nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă aș fi fost președinte. Am spus asta de o mie de ori”.

Întrebat cum a decurs întâlnirea cu Zelenski și dacă au discutat despre o încetare a focului, Trump a declarat:

„Nu, nu. Am vrut doar să știu ce mai face. A fost foarte amabil. Ceea ce am reținut de la întâlnire a fost că Zelenski vrea ca acest război să se încheie. Trebuie să vorbesc cu Vladimir Putin, să văd dacă putem pune capăt acestui război. Și lucrul nebunesc este că aproape 7000 de soldați ucraineni și ruși au murit săptămâna trecută. Așa că voi vorbi cu Putin. Am avut o întâlnire bună cu Zelenski”.