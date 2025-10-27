Viktor Orban va merge în SUA pentru a discuta cu Donald Trump despre importurile ungare de petrol rusesc

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, se va întâlni săptămâna viitoare la Washington cu președintele american Donald Trump, aliatul său, pentru a discuta despre utilizarea energiei rusești de către Budapesta, potrivit anunțului făcut luni de ministrul ungar al afacerilor externe, transmite HotNews.ro.

SUA a introdus săptămâna trecută sancțiuni pentru cei mai mari producători de petrol ai Rusiei, Rosneft și Lukoil, primele măsuri de acest gen după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Ungaria, unde Viktor Orban a menținut relații strânse atât cu Donald Trump, cât și cu președintele rus Vladimir Putin, depinde în continuare într-o mare măsură de petrolul și gazele rusești, în ciuda războiului din Ucraina și a sancțiunilor introduse de Occident împotriva Rusiei în acest context.

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat în weekend pentru Fox News că Washingtonul se așteaptă ca țări ca Ungaria „să vină cu și să execute un plan” care „să le detașeze” de sursele rusești de energie.

„Va fi o ocazie la Washington în a doua jumătate a săptămânii viitoare pentru prim-ministru să discute personal această problemă cu președintele SUA”, a declarat ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, într-o conferință de presă alături de omologul său israelian.

Szijjarto a precizat că în prezent Ungaria analizează ce înseamnă sancțiunile americane „din punct de vedere juridic și fizic”.

Vineri, potrivit Reuters, Viktor Orban a declarat că Ungaria lucrează la identificarea unei modalități de a ocoli sancțiunile impuse de Statele Unite asupra companiilor petroliere rusești.

Premierul ungar a spus într-un interviu acordat postului public de radio de la Budapesta că a discutat despre sancțiuni cu reprezentanți ai MOL, compania de petrol și gaze a Ungariei.

„Nu putem schimba geografia”

Pe 1 octombrie, Viktor Orban menționase că a discutat deja cu Donald Trump despre subiectul importurilor de petrol rusesc.

„Președintele american respectă suveranitatea altor țări, mi-a cerut doar să-i prezint situația – este o diferență importantă”, a declarat Viktor Orban în fața jurnaliștilor de la summitul informal al liderilor desfășurat la Copenhaga.

Tot atunci, Orban a afirmat că, având în vedere că Ungaria este o țară fără ieșire la mare, nu are „nicio altă opțiune” decât să continue să importe petrol din Rusia.