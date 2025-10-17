VIDEO Un bărbat aflat în căutare după ce a fost condamnat la închisoare pentru viol, a fost reținut. În momentul intervenției, bărbatul a încercat să fugă prin balconul locuinței

Un bărbat de 36 de ani, domiciliat în satul Opaci, aflat în căutare și condamnat la 5 ani de închisoare pentru viol, a fost reținut de polițiștii din Căușeni, în urma unor acțiuni operative și de investigație.

La 15 octombrie, oamenii legii au stabilit că persoana căutată se ascundea într-un apartament din Chișinău, se arată în comunicatul de presă emis de Inspectoraul General al Poliției (IGP).

În momentul intervenției, bărbatul a încercat să fugă prin balconul locuinței.

Oamenii legii scriu că bărbatul a fost imobilizat și încătușat de către forțele de ordine. În timpul acțiunii, acesta a devenit agresiv, ultragiind polițiștii.

Bărbatul a fost escortat la Inspectorat pentru continuarea acțiunilor de procedură penală și urmează să fie transferat în instituția penitenciară pentru executarea pedepsei stabilite de instanță, scrie IGP.